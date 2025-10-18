السبت 18 أكتوبر 2025
حوادث

ضبط تشكيل عصابي يستغل 18 طفلًا في أعمال تسول وبيع سلع بالجيزة

ضبط تشكيل يستغل 18
ضبط تشكيل يستغل 18 طفلًا في أعمال تسول وبيع سلع بالجيزة

ضبطت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية، تشكيل عصابي مكوّن من رجل وثلاث سيدات – جميعهم لهم معلومات جنائية – لقيامهم باستغلال عدد من الأطفال في أعمال التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية واستجداء المارة، وذلك بنطاق محافظة الجيزة.

وتأتي هذه الضربة الأمنية ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم التي تستهدف فئة الأطفال وتهدد أمنهم وسلامتهم. 

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتسليم الأطفال إلى أهليتهم بعد أخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول إلى ذويهم بإحدى دور الرعاية الاجتماعية.

