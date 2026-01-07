الأربعاء 07 يناير 2026
محافظات

تعليم المنوفية تكشف عن حيلة جديدة لمنع تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية

كشف الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، عن تطبيق آلية جديدة سيتم استخدامها خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، بهدف منع تسريب الامتحانات والتصدي لظاهرة الغش داخل اللجان.


وأوضح وكيل تعليم المنوفية، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أنه سيتم العمل بتطبيق إلكتروني حديث خلال امتحانات الشهادة الإعدادية المقرر انعقادها منتصف يناير الجاري، مشيرا إلى أن مهمة هذا التطبيق هي الكشف عن وجود أي هواتف محمولة بحوزة الطلاب داخل اللجان الامتحانية.

 

إجراءات حاسمة ضد المخالفين

وأكد الدكتور محمد صلاح أن المديرية لن تتهاون في تطبيق الإجراءات القانونية، لافتًا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراء فوري ضد أي طالب يتم ضبط هاتف محمول بحوزته داخل اللجنة، سواء قام باستخدامه في الغش أو تسريب الامتحان من عدمه.

 

كود لكل ورقة امتحانية

أكد وكيل تعليم المنوفية أنه سيتم تطبيق آلية مختلفة هذا العام، حيث سيكون لكل ورقة امتحانية كود خاص بها، بدلًا من كتابة اسم الطالب وبيانات لجنته على الورقة الامتحانية كما كان يحدث العام الماضي.


وشدد وكيل الوزارة على أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وضمان نزاهة وشفافية العملية الامتحانية، وتوفير مناخ آمن ومنضبط داخل لجان الامتحانات.

 

بوكليت، وكيل تعليم المنوفية يوضح نظام امتحانات الشهادة الإعدادية

وعن نظلم الامتحانات قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية هذا العام ستعقد بنظام البوكليت، في إطار تطوير منظومة الامتحانات وتحقيق مزيد من الانضباط.

 

نماذج توضيحية للطلاب قبل الامتحانات

وأكد وكيل تعليم المنوفية أنه سيتم نشر نماذج توضيحية لامتحان البوكليت الخاصة بالشهادة الإعدادية للطلاب خلال أيام  وقبل بدء الامتحانات، وذلك كنوع من التعريف والتدريب العملي للطلاب على نظام البوكليت وشكل الأسئلة وطريقة الإجابة.

 

وأوضح وكيل الوزارة، في تصريحات خاصة، أن امتحان الشهادة الإعدادية سيكون موحدا على مستوى المحافظة، ولن يتضمن نماذج امتحانية متعددة.

 

إجراءات جديدة لكنترول الشهادة الإعدادية بالمنوفية لتسريع إعلان النتيجة

وعن النتيجة قال الدكتور محمد صلاح، إن امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول هذا العام ستشهد إجراءات جديدة تتعلق بأعمال الكنترول، في إطار تطوير منظومة التصحيح وتجميع الدرجات.

 

توزيع أعمال التصحيح على كنترولين بدلًا من واحد

وأوضح وكيل الوزارة أن أعمال تصحيح الامتحانات وتجميع الدرجات سيتم توزيعها على كنترولين بدلًا من كنترول واحد، حيث تم تقسيم الإدارات التعليمية العشر على كنترول شبين الكوم وكنترول منوف.

 

تقسيم الإدارات التعليمية على كنترول شبين الكوم وكنترول منوف

وأشار إلى أن كنترول شبين الكوم سيضم إدارات شبين الكوم، قويسنا، أشمون، تلا، وبركة السبع، بينما سيضم كنترول منوف إدارات منوف، الباجور، السادات، سرس الليان، والشهداء، مؤكدا أن هذا الإجراء من شأنه المساهمة في الإسراع بإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، لافتا إلى أنه سيتم زيادة عدد الكنترولات في المراحل المقبلة ضمن خطة التطوير المستمرة.

الجريدة الرسمية