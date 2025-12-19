الحصر العددي بدائرة قويسنا وبركة السبع في جولة الإعادة

18 حجم الخط

أعلنت اللجنة العامة رقم (2) بدائرة قويسنا وبركة السبع بمحافظة المنوفية، انتهاء أعمال الفرز في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، حيث بلغ إجمالي عدد من لهم حق التصويت 547 ألفًا و254 ناخبًا، فيما بلغ عدد من أدلوا بأصواتهم 86 ألفًا و541 ناخبًا.

وأوضحت اللجنة أن عدد الأصوات الباطلة بلغ ألفين و417 صوتًا، بينما وصل عدد الأصوات الصحيحة إلى 84 ألفًا و124 صوتًا.

وأسفرت نتائج الفرز عن حصول المرشح عبد العزيز شلف على 39 ألفًا و60 صوتًا، بينما حصل المرشح عبد الحكيم التعلب على 39 ألفًا و303 أصوات، وحصل المرشح محمد العدوي على 44 ألفًا و905 أصوات، فيما نال المرشح هشام عبد الواحد 44 ألفًا و980 صوتًا.

500 مقر انتخابي و541 لجنة فرعية لاستقبال ما يقرب من 3 ملايين ناخب

وكانت محافظة المنوفية قد أنهت استعداداتها للعملية الانتخابية من خلال تجهيز 500 مقر انتخابي تضم لجنة عامة واحدة و541 لجنة فرعية، لاستقبال نحو مليونين و973 ألفًا و483 ناخبًا بمختلف المراكز والمدن والأحياء.

منافسة قوية بين 20 مرشحًا على 10 مقاعد فردية بالمحافظة

وشهدت جولة الإعادة بمحافظة المنوفية منافسة قوية بين 20 مرشحًا يتنافسون على 10 مقاعد فردية موزعة على 6 دوائر انتخابية، وذلك بعد حسم مقعد واحد خلال الجولة الأولى بدائرة منوف – السادات – سرس الليان لصالح النائب سليمان خليل، مرشح حزب مستقبل وطن، وسط ترقب لحسم النتائج النهائية مع متابعة دقيقة من الجهات المعنية لتأمين العملية الانتخابية.

