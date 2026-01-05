الإثنين 05 يناير 2026
محافظات

حبس المتهم بذبح أرملة أبيه فى المنوفية 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت نيابة منوف بمحافظة المنوفية حبس المتهم بذبح أرملة أبيه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى شبين الكوم التعليمي، لإجراء الصفة التشريحية وبيان أسباب الوفاة.


تفاصيل الواقعة


شهدت قرية دمليج التابعة لمركز منوف واقعة مأساوية، حيث أقدم شاب على إنهاء حياة أرملة أبيه ذبحًا داخل مسكنها، على خلفية خلافات عائلية بينهما.

وتبين أن المتهم يدعى عماد. ح، يبلغ من العمر 42 عاما، ويعاني من اضطرابات نفسية، حيث اعتدى على المجني عليها وأنهى حياتها في الحال.


وعلى الفور، تمكنت وحدة مباحث مركز منوف من ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.


وكان اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة منوف يفيد بوقوع الحادث ووجود جريمة قتل داخل إحدى القرى التابعة لدائرة المركز.


وانتقلت النيابة العامة إلى موقع الحادث لمباشرة التحقيقات، وقررت نقل جثمان السيدة إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي للعرض على الطب الشرعي، تمهيدا لاستكمال التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة كاملة.

