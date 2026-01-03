أول تعليق من صحة المنوفية بشأن انتشار المرض الخبيث بـ"دراجيل"

السبت 03 يناير 2026
 أصدرت مديرية الصحة بالمنوفية، بيانا ردا على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول تزايد الإصابات بالسرطان في قرية دراجيل التابعة لمركز الشهداء.

وجاء فى البيان أن جميع المبادرات الرئاسية والخدمات الصحية تعمل بانتظام واستقرار داخل الوحدات الصحية، دون وجود أي معوقات تؤثر على تقديم الخدمة.

 

خدمات المبادرات الرئاسية بقرية دراجيل

 وأوضحت المديرية أن قرية دراجيل التابعة لإدارة الشهداء الصحية، ويبلغ عدد سكانها 24 ألفا و544 مواطنا، يتم بها تقديم خدمات مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية بصورة منتظمة، وتم استهداف 14 ألفًا و109 مواطنين من الفئات المستحقة للفحص. 

وأسفرت النتائج عن إحالة 517 مواطنًا لإجراء فحوصات متقدمة لأورام القولون والرئة وعنق الرحم والبروستاتا، وثبوت 7 حالات إيجابية فقط، وتسجيل 247 حالة سلبية لأورام القولون، وهو ما يعكس أهمية الكشف المبكر في الاطمئنان على صحة المواطنين.

 

فرق طبية متنقلة لتوسيع نطاق الخدمة

 أكدت المديرية استمرار الدفع بفرق طبية متنقلة داخل القرية، حيث تم خلال الأسبوع الماضي تحريك فريق طبي بالناحية البحرية بقرية دراجيل، ضمن خطة تكثيف العمل الميداني بالمبادرات الرئاسية.

وفي إطار تعزيز الجانب الوقائي، تم تشكيل لجنة مشتركة من إدارة الطب الوقائي بالمديرية تضم (مراقبة الأغذية – صحة البيئة – مكافحة الأمراض المعدية)، بالتعاون مع القسم الوقائي بإدارة الشهداء الصحية، للمرور الميداني على قرية دراجيل.

حملات على المنشآت الغذائية

نفذ فريق مراقبة الأغذية حملة موسعة شملت المرور على 17 منشأة غذائية، وتحرير 13 محضر مخالفة طبقًا للقرار 96 لسنة 1967، وتحرير 13 محضرا، ومخالفة طبقًا للقرار 97 لسنة 1967، وسحب 6 عينات أغذية متنوعة للفحص إعداد 12 مذكرة غلق إداري للمنشآت غير الملتزمة، وأكدت المديرية أن نتائج عينات الأغذية جاءت مطابقة للمواصفات القياسية.

 

سلامة مياه الشرب بدراجيل

 كما قام فريق صحة البيئة بسحب عينتي مياه طرد من محطتي مياه دراجيل البلد ودراجيل الوحدة، عينتي مياه من شبكة المياه بالقرية، وأثبتت نتائج التحاليل أن جميع العينات مطابقة وصالحة للاستخدام الآدمي.

شملت الجولة المرور على أعمال مكافحة الأمراض المعدية بالوحدة الصحية، حيث تبين استكمال جميع التقصيات والإجراءات الوقائية وفقًا للتعليمات والضوابط المعتمدة.

وكيل الصحة: صحة المواطن أولوية قصوى

 وأكد الدكتور عمرو مصطفى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية إن المديرية تعمل وفق محورين متوازيين؛ الأول ضبط الأداء الوقائي والرقابة على الغذاء والمياه، والثاني التوسع في تنفيذ المبادرات الرئاسية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة الصحة.

وأضاف أن جميع الوحدات الصحية تعمل بكامل طاقتها، مع استمرار تحريك الفرق الطبية المتنقلة خاصة بالقرى ذات الكثافات السكانية، لضمان وصول الخدمة الطبية لكل مواطن، مؤكدًا أن صحة المواطن تأتي على رأس أولويات الدولة.

