منشورات تثير الجدل في قرية بالمنوفية حول زيادة أعداد المصابين بالسرطان

18 حجم الخط

لا يطرق الأبواب، ولا يرفع صوته إنذارا، يتسلل في صمت إلى الأجساد، ينهشها بلا رحمة، لا يميز بين كبير أو صغير، ولا يترك خلفه سوى فواجع متتالية وإصابات تثير الأسئلة قبل الدموع، هكذا بدا المشهد في قرية دراجيل، انقلب سكونها إلى قلق، بعد منشور غامض انتشر كالنار في الهشيم، يتحدث عن إصابات بمرض السرطان، دون دليل أو أرقام، لكنه كان كافيا ليزرع الذعر في القلوب.

هنا قرية دراجيل التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، حيث تحول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إلى حديث كل بيت، تناقلته الألسنة، وتحول من مجرد منشور إلى أقاويل، ثم إلى مخاوف جماعية، لا أحد يملك دليلا يؤكدها، ولا جهة خرجت لتنفيها بشكل قاطع.

المنشور أشار إلى وجود إصابات بمرض السرطان داخل القرية، وهو ما دفع الأهالي للمطالبة بسرعة تدخل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، وإصدار بيان رسمي يوضح حقيقة الأمر، ويضع حدا لحالة القلق التي سيطرت على الجميع.

لا أرقام رسمية.. والسرطان حديث كل بيت

حتى اللحظة لا توجد أرقام رسمية أو شبه رسمية تشير إلى ارتفاع نسبة الإصابة بمرض السرطان في القرية مقارنة بغيرها من القرى المجاورة، ولا بيانات طبية تؤكد وجود زيادة غير طبيعية في معدلات المرض، الأمر الذي جعل التساؤلات تتكاثر، والخوف يتسع في غياب المعلومة الدقيقة.

موظف بمعهد الكبد توجد إصابات دون إحصاءات دقيقة

فيتو انتقلت إلى قرية دراجيل لرصد المشهد عن قرب، ومحاولة استجلاء الحقيقة من أفواه الأهالي أنفسهم، أحد أبناء القرية، ويعمل بمعهد الكبد القومي بمدينة شبين الكوم، أكد وجود عدد من المصابين بالسرطان من أبناء القرية، مشيرا إلى أن بعضهم يتلقى العلاج بالفعل داخل المعهد، لكنه لم يقدم أرقاما رسمية أو إحصاءات دقيقة عن عدد الحالات.

سيدة أخرى روت حكاية أكثر قسوة، قالت إن شقيقها توفي منذ سنوات بعد صراع مع مرض السرطان، ولحقت به شقيقتها التي توفيت مؤخرًا بالمرض نفسه، قبل أن تكتشف هي الأخرى إصابتها، مؤكدة على أن والديها لم يصابا بالمرض نفسه، لكنه تحول إلى وحش هاجم الإخوة واحدا تلو الآخر، على حد وصفها.

مطالب بحملات كشف مبكر عن الأورام



وفي ظل هذا القلق المتصاعد، طالبت إحدى سيدات القرية بضرورة توجيه حملة من مديرية الصحة بمحافظة المنوفية لإجراء فحوصات الكشف المبكر عن الأورام لأهالي القرية، للاطمئنان وقطع الشك باليقين، كما طالبت بنزول حملة تموينية مكثفة للمرور على المحال التي تبيع اللحوم والأسماك، وفحص سلامة الأغذية المقدمة، والتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي، باعتبارها أحد مصادر القلق لدى الأهالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.