أسرتها كسرت الشباك، تفاصيل العثور على سيدة متوفاة داخل منزلها بالمنوفية

عثر على جثمان سيدة تدعى "دعاء" مقيمة بمنطقة المعهد الديني بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، متوفاة داخل شقتها.

وتلقى اللواء علاء الدين الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الشهداء يفيد بالعثور على جثمان سيدة متوفاة داخل شقتها بالمدينة، وذلك بمعرفة والدها ووالدتها وشقيقها.

وبالانتقال والفحص، تبين وفاة السيدة متأثرة بغيبوبة سكر، وقال والدها إنه حاول الاتصال بها كثيرا دون رد مما اضطره للإنتقال إلى مسكن نجلته لكنها أيضا لم تجيب على طرق الباب مما دفعهم لكسر احد النوافذ والدخول للشقة ووجدوها متوفاة.

وبسؤال الجيران، أكدوا أن المتوفاة أنجبت طفلا منذ 4 أشهر، وزوجها مقيم خارج البلاد، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى الشهداء المركزي، وتحرير محضر بالواقعة.

وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثمان.

