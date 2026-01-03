السبت 03 يناير 2026
إن بعض الظن شائعة، قصة محاولة سيدة في المنوفية إلقاء أطفالها أمام القطار بمزلقان قويسنا

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا عبر موقع "فيس بوك" زعم ناشروه قيام سيدة بمحاولة إلقاء أبنائها أمام القطار بمنطقة مزلقان قويسنا التابعة لمحافظة المنوفية، وأن الأهالي تمكنوا من منعها وإنقاذ الأطفال.

 

حقيقة الواقعة

وفي هذا السياق، نفى مصدر أمني لـ "فيتو" صحة ما تم تداوله، مؤكدا أن الواقعة لا تمت إلى الحقيقة بصلة، ولم يتم رصد أو تلقي أي بلاغات تفيد بمحاولة سيدة إيذاء أبنائها أو إلقائهم أمام القطار.

 

وأوضح المصدر أن السيدة كانت تمر عبر مزلقان قويسنا أثناء خلافات أسرية مع زوجها، وأثناء عبورها المكان حذرتها سيدة أخرى موجودة بالموقع  من قدوم القطار، إلا أن الأم لم تبد أي رد فعل في حينه، ما دفع السيدة الأخرى للاعتقاد عن طريق الخطأ بأن الأم تنوي إلقاء نفسها وأبناءها، وهو ما لم يحدث مطلقًا.


وأكد المصدر الأمني أن الأطفال في أمان تام، ولم تقع أي إصابات أو محاولات انتحار كما أشيع، محذرًا من الانسياق وراء الشائعات وتداول أخبار غير دقيقة من شأنها إثارة البلبلة بين المواطنين.

