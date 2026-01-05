منها الإقليمي والزراعي، الشبورة المائية تكسو الطرق الرئيسية بالمنوفية

18 حجم الخط

كست الشبورة المائية طرق محافظة المنوفية، ومنها الطريق الإقليمي والطريق الزراعي، وتسببت تلك الشبورة المتزايدة في حجب الرؤية.

جاء ذلك بعد أن بدأت الشبورة تغطية الطرق بشكل كثيف منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

وتشهد حاليا معظم مدن محافظة المنوفية، شبورة كثيفة بدأت منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، وهو ما دفع مرور المحافظة لمناشدة المواطنين بالحذر خلال سفرهم، لمنع وقوع حوادث، والحفاظ على أرواحهم، إلى جانب انتشار الدوريات المتحركة والثابتة على الطرق السريعة.

الأرصاد تحذر من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية قائدى السيارات من الشبورة المائية الكثيفة تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وخاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء، تبدأ فى الساعات الثالثة فجرا منتصف الليل وتنتهي فى الساعة العاشرة صباحا.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

