نصائح معهد التغذية لتخفيف حرقان المعدة للمرأة الحامل

تغذية الحامل، فيتو
أكد معهد التغذية أن الالتزام بنظام غذائي صحي ومتوازن يسهم بشكل كبير في تقليل حرقان المعدة ومشكلات الجهاز الهضمي لدى المرأة الحامل، مشيرًا إلى أن طريقة تناول الطعام لا تقل أهمية عن نوعيته.

 

نصائح للحد من الحموضة عند الحامل 

وأوضح المعهد القومي للتغذية أن من أبرز النصائح الغذائية للحد من الحموضة والغثيان خلال الحمل، عدم تناول وجبة واحدة كبيرة، بل تقسيم الطعام إلى كميات صغيرة يتم تناولها كل ثلاث ساعات، مع ضرورة عدم ترك المعدة فارغة لفترات طويلة حتى لا يزداد الشعور بالغثيان أو القيء.

 

أهمية شرب الماء بين الوجبات وليس أثناء تناول الطعام

وشدد على أهمية شرب الماء بين الوجبات وليس أثناء تناول الطعام، لتجنب زيادة الضغط على المعدة، مؤكدًا أن الاعتدال هو السر الأساسي في الوقاية من الحرقان.
 

وأشار معهد التغذية إلى أن بعض الأطعمة والمشروبات تساعد في تخفيف الأعراض، مثل مشروب الزنجبيل الطازج الذي يساهم في تقليل القيء، إلى جانب البطاطس المسلوقة، الزبادي، والفواكه الغنية بالماء مثل البطيخ والتفاح.
 

أوصى المعهد القومي للتغذية بتقليل تناول المشروبات الغازية، والشاي، والقهوة، والأطعمة الحارة، مع تجنب الاستلقاء أو النوم مباشرة بعد الأكل ويجب الانتظار فترة بعد تناول الطعام حتى تستطيع السيدة الحامل النوم.

القومي للتغذية يحذر: أطعمة ومشروبات تضر الحامل وتسبب إجهاض الجنين

معهد التغذية يحذر: الفينو يرفع السكر ويحفز تخزين الدهون


وأكد أن استمرار الأعراض أو زيادتها يستدعي ضرورة استشارة طبيب مختص، لضمان سلامة الأم والجنين.

نصائح معهد التغذية لتخفيف حرقان المعدة للمرأة الحامل

