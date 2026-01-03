السبت 03 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

معهد التغذية يحذر: الفينو يرفع السكر ويحفز تخزين الدهون

العيش البلدي، فيتو
العيش البلدي، فيتو
18 حجم الخط

كشف معهد التغذية عن الاختلافات الغذائية بين العيش الأبيض أي الفينو والعيش البلدي، موضحًا تأثير كل نوع على الجسم والصحة العامة.

 

العيش الفينو يصنع من دقيق مكرر تمت إزالة الردة منه

وأشار معهد التغذية إلى أن العيش الفينو يصنع من دقيق مكرر تم إزالة الردة منه، ما يجعله خاليًا من معظم الألياف والفيتامينات.

 وأضاف معهد التغذية أن هذا النوع من الخبز يساهم في ارتفاع سكر الدم بسرعة، مما يزيد الشعور بالجوع سريعًا ويحفز تخزين الدهون، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الوزن.

الفينو
الفينو


أشار معهد التغذية أن  العيش البلدي يحتوي على القمح الكامل والردة والألياف، ما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول وراحة المعدة واستمرار الطاقة طوال اليوم وامتصاص الطعام ببطء وتحسين صحة الأمعاء.

 

تناول رغيف عيش بلدي يوميا الخيار الأمثل للصحة

وأكد معهد التغذية أن تناول رغيف عيش بلدي يوميًّا الخيار الأمثل للصحة، مشيرًا إلى إمكانية تجربة كلا النوعين لملاحظة الفرق في سرعة الهضم ومستوى الطاقة.

كان قد حذر معهد التغذية من أن نقص فيتامين "د" يسبب مشكلات صحية متعددة، تشمل آلام العضلات، هشاشة العظام، تغيرات المزاج والاكتئاب، ضعف المناعة، ولين العظام، وحتى حالات مثل الكساح عند الأطفال.

ونصح معهد التغذية بالاعتماد على المصادر الطبيعية للحصول على الفيتامين، فهي أكثر أمانًا وفائدة من المكملات الغذائية.

وتشمل هذه المصادر:
الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة
صفار البيض
المكسرات
منتجات الألبان 
 

معهد التغذية يوضح خطورة أمراض التمثيل الغذائي وأهم أنواعها

4 مضاعفات في انتظارك، معهد التغذية يحذر من الإفراط في تناول "الهوت شوكليت"

كما يشدد معهد التغذية على أهمية التعرض للشمس المباشرة لمدة تتراوح بين 10 إلى 20 دقيقة يوميًّا، مع تعريض نصف الجسم للشمس عند الإمكان، لضمان تحفيز إنتاج فيتامين "د" الطبيعي في الجسم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ارتفاع سكر الدم الشعور بالجوع الصحة العامة الشعور بالشبع الفيتامينات العيش البلدي العيش الفينو تحسين صحة الأمعاء زيادة الوزن راحة المعدة صحة الامعاء معهد التغذية

مواد متعلقة

أنجلينا جولي، نجمة عالمية تكشف معاناة المنسيين وضحايا الحروب

الصحة تبحث مع المعاهد الأزهرية آليات تفعيل مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا

الرعاية الصحية: إجراء 2600 جراحة قلب مفتوح للكبار والأطفال بنسب نجاح تضاهي المعدلات العالمية

الصحة: الاعتماد على التشخيص الرقمي يزيد المضاعفات بنسبة 22%

حصاد 2025، تقديم 1.3 مليون خدمة طبية بالمنشآت الصحية بشمال سيناء

محافظ الجيزة ومساعد وزير الصحة يتفقدان مستشفى 6 أكتوبر المركزي لمتابعة رفع الكفاءة والتطوير

نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى إمبابة العام ويوجه بتوفير أماكن إضافية لحالات التأمين الصحي

أحدث إحصاءات التأمين الصحي الشامل لعمليات زراعة الأعضاء وتركيب الأجهزة الطبية

الأكثر قراءة

تفسير رؤية غرق شخص في المنام وعلاقته بكثرة الخلافات الزوجية

درجات الحرارة غدا السبت في المحافظات

يصل إلى 31 جنيها، ارتفاع أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

إن بعض الظن شائعة، قصة محاولة سيدة في المنوفية إلقاء أطفالها أمام القطار بمزلقان قويسنا

مواقيت الصلاة اليوم السبت 3 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

بعد أزمة حفل بغداد، وائل جسار يحيي حفلا غنائيا في الفسطاط

نتيجة حلقة اليوم من برنامج "دولة التلاوة"، مفاجأة بخروج هذا المتسابق (فيديو)

“بحار مستدامة”، البيئة تطلق أول حملة لتطهير الجزر الشاطئية بالإسكندرية من المخلفات البلاستيكية

خدمات

المزيد

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الجمعة

استقرار سعر الأرز بالسوق المحلية اليوم الجمعة

هل يمكن الربط على إنستاباي في حالة مسح رقم الفيزا عبر الاتصال بالبنك؟

تعرف على سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع بنين.. ثمن نهائي أمم أفريقيا والسوبر الإسباني.. أرسنال ضد ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم السبت 3 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 3 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية غرق شخص في المنام وعلاقته بكثرة الخلافات الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads