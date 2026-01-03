معهد التغذية يحذر: الفينو يرفع السكر ويحفز تخزين الدهون

18 حجم الخط

كشف معهد التغذية عن الاختلافات الغذائية بين العيش الأبيض أي الفينو والعيش البلدي، موضحًا تأثير كل نوع على الجسم والصحة العامة.

العيش الفينو يصنع من دقيق مكرر تمت إزالة الردة منه

وأشار معهد التغذية إلى أن العيش الفينو يصنع من دقيق مكرر تم إزالة الردة منه، ما يجعله خاليًا من معظم الألياف والفيتامينات.

وأضاف معهد التغذية أن هذا النوع من الخبز يساهم في ارتفاع سكر الدم بسرعة، مما يزيد الشعور بالجوع سريعًا ويحفز تخزين الدهون، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الوزن.

الفينو



أشار معهد التغذية أن العيش البلدي يحتوي على القمح الكامل والردة والألياف، ما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول وراحة المعدة واستمرار الطاقة طوال اليوم وامتصاص الطعام ببطء وتحسين صحة الأمعاء.

تناول رغيف عيش بلدي يوميا الخيار الأمثل للصحة

وأكد معهد التغذية أن تناول رغيف عيش بلدي يوميًّا الخيار الأمثل للصحة، مشيرًا إلى إمكانية تجربة كلا النوعين لملاحظة الفرق في سرعة الهضم ومستوى الطاقة.

كان قد حذر معهد التغذية من أن نقص فيتامين "د" يسبب مشكلات صحية متعددة، تشمل آلام العضلات، هشاشة العظام، تغيرات المزاج والاكتئاب، ضعف المناعة، ولين العظام، وحتى حالات مثل الكساح عند الأطفال.

ونصح معهد التغذية بالاعتماد على المصادر الطبيعية للحصول على الفيتامين، فهي أكثر أمانًا وفائدة من المكملات الغذائية.

وتشمل هذه المصادر:

الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة

صفار البيض

المكسرات

منتجات الألبان



كما يشدد معهد التغذية على أهمية التعرض للشمس المباشرة لمدة تتراوح بين 10 إلى 20 دقيقة يوميًّا، مع تعريض نصف الجسم للشمس عند الإمكان، لضمان تحفيز إنتاج فيتامين "د" الطبيعي في الجسم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.