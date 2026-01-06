الثلاثاء 06 يناير 2026
أخبار مصر

وزير الصحة: بحث تصنيع الأدوية محليًا لمواجهة الأمراض النادرة

وزير الصحة
وزير الصحة
استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور فابيو بيلومو، مسئول إحدى الشركات الإيطالية  لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا  لمناقشة ملفات التعاون المشترك الهادفة إلى تطوير القطاع الصحي في مصر.

 

رؤية مصر الاستراتيجية لتوفير علاج مستدام وفعال لهؤلاء المرضى

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع ركز على تعزيز الشراكة في مجال الرعاية الصحية للأمراض النادرة، بما يتماشى مع رؤية مصر الاستراتيجية لتوفير علاج مستدام وفعال لهؤلاء المرضى، كما تم بحث آليات توفير الأدوية الخاصة بهذه الأمراض بأسعار عادلة تتناسب مع السوق المصري، مع التأكيد على أهمية نقل تكنولوجيا التصنيع وتوطين إنتاج هذه الأدوية محليًا.

 

استدامة توافر الدواء على المدى الطويل

وأكد المتحدث أن التصنيع المحلي يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية مصر لمواجهة الأمراض النادرة، مما يضمن استدامة توافر الدواء على المدى الطويل، ويدعم أهداف رؤية مصر 2030 في الارتقاء بالصحة العامة.

كما أشار إلى أن مصر أصبحت دولة رائدة عالميًا في التوعية بالأمراض النادرة، وذلك من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية الخاصة بها خلال النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية.

"الصحة والتعليم والزراعة" تتصدر أجندات النواب الجدد في ثالث أيام استلام الكارنيه

أسر ما زالت تبحث عن ذويها.. تفاصيل حريق مصحة خاصة لعلاج الإدمان ببنها.. 7 جثث مجهولة الهوية.. لجان دعم نفسي للمرضى الناجين وذويهم.. وقرارات من مديرية الصحة ضد المركز

حضر الاجتماع الدكتورة زينب الصدر، مساعد نائب الوزير، والدكتورة هند عاشور، مدير عام الإدارة العامة للصيدلة.

هذا اللقاء يعكس التزام وزارة الصحة بتعزيز الشراكات الدولية لتحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين.

