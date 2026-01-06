هيئة الدواء: تراجع الشكاوى من 4500 إلى 3338 مقارنة بالعام الماضي وتطور آليات المتابعة

18 حجم الخط

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن تحقيق معدلات إنجاز تتجاوز ٩٩.٢٥% في التعامل مع الشكاوى والاستفسارات الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء خلال عام 2025، وذلك في إطار تعزيز مبدأ الشفافية، ودعم ثقة المواطنين في جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز قنوات التواصل المجتمعي.

رفع كفاءة الخدمة وتحقيق رضا المواطنين

وأوضحت هيئة الدواء أنها استقبلت عدد (3338) شكوى واستفسار خلال عام 2025، تم توزيعها على الإدارات المعنية داخل الهيئة والتعامل معها بكفاءة عالية، حيث تم الانتهاء من تنفيذها بنسبة إنجاز تتجاوز ٩٩.٢٥% مع استمرار العمل على الانتهاء من عدد (25) شكوى قيد الإجراء، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمة وتحقيق رضا المواطنين.

يأتي ذلك مقارنةً بعدد شكاوى واستفسارات تجاوز (4500) شكوى خلال عام 2024، بما يعكس تطور آليات المتابعة وتحسن سرعة الاستجابة وجودتها.

تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وحتى نهاية عام 2025

كما أعلنت هيئة الدواء المصرية أنه منذ تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وحتى نهاية عام 2025 تم استقبال (14639) شكوى واستفسار، حيث تم التعامل معها والبتّ فيها بمعدل إنجاز تجاوز ٩٩.٨٢%

وتناولت الشكاوى والاستفسارات الواردة موضوعات متنوعة شملت توافر وجودة المستحضرات الدوائية، والإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بالمستحضرات أو المنشآت الصيدلية، إلى جانب الاستفسارات الخاصة بالمستحضرات والمستلزمات الطبية، ودعم ومتابعة إجراءات التصدير، فضلًا عن الاستشارات الدوائية المقدمة للمواطنين، حيث تم توزيعها على الإدارات المختصة والتعامل معها بسرعة وفاعلية وفق أعلى معايير الدقة وسرية البيانات واحترام خصوصية المواطنين.

وأكدت هيئة الدواء أنها تتعامل مع الشكاوى والاستفسارات الواردة من المواطنين من خلال التحسين المستمر لآليات الرد والمتابعة، وتدريب الكوادر البشرية لرفع كفاءة وسرعة الاستجابة، والمتابعة الدقيقة من القيادات على مختلف المستويات لضمان معالجة الشكاوى والوقوف على أسبابها الجذرية، ودعم مبادئ الاستدامة المؤسسية داخل المنظومة؛ بما يسهم في سرعة حل الشكاوى وتحسين جودة الخدمات وتحقيق رضا المواطنين.

وتناشد هيئة الدواء المصرية المواطنين تقديم الشكاوى والاستفسارات عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والخط الساخن: 16528



وتؤكد هيئة الدواء استمرار جهودها لتعزيز الشفافية والتواصل مع المواطنين، والعمل على ضمان وصول دواء آمن وفعّال وبجودة عالية، ورفع مستويات الثقة في الخدمات المقدمة، بما يعزز دورها الخدمي والمجتمعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.