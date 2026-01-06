الثلاثاء 06 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

هيئة الدواء: تراجع الشكاوى من 4500 إلى 3338 مقارنة بالعام الماضي وتطور آليات المتابعة

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية
18 حجم الخط
ads

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن تحقيق معدلات إنجاز تتجاوز ٩٩.٢٥% في التعامل مع الشكاوى والاستفسارات الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء خلال عام 2025، وذلك في إطار تعزيز مبدأ الشفافية، ودعم ثقة المواطنين في جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز قنوات التواصل المجتمعي.

 

رفع كفاءة الخدمة وتحقيق رضا المواطنين

وأوضحت هيئة الدواء  أنها استقبلت عدد (3338) شكوى واستفسار خلال عام 2025، تم توزيعها على الإدارات المعنية داخل الهيئة والتعامل معها بكفاءة عالية، حيث تم الانتهاء من تنفيذها بنسبة إنجاز تتجاوز ٩٩.٢٥% مع استمرار العمل على الانتهاء من عدد (25) شكوى قيد الإجراء، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمة وتحقيق رضا المواطنين.

يأتي ذلك مقارنةً بعدد شكاوى واستفسارات تجاوز (4500) شكوى خلال عام 2024، بما يعكس تطور آليات المتابعة وتحسن سرعة الاستجابة وجودتها. 

 

تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وحتى نهاية عام 2025 

كما أعلنت هيئة الدواء المصرية أنه  منذ تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وحتى نهاية عام 2025  تم استقبال (14639) شكوى واستفسار، حيث تم التعامل معها والبتّ فيها بمعدل إنجاز تجاوز ٩٩.٨٢%

وتناولت الشكاوى والاستفسارات الواردة موضوعات متنوعة شملت توافر وجودة المستحضرات الدوائية، والإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بالمستحضرات أو المنشآت الصيدلية، إلى جانب الاستفسارات الخاصة بالمستحضرات والمستلزمات الطبية، ودعم ومتابعة إجراءات التصدير، فضلًا عن الاستشارات الدوائية المقدمة للمواطنين، حيث تم توزيعها على الإدارات المختصة والتعامل معها بسرعة وفاعلية وفق أعلى معايير الدقة وسرية البيانات واحترام خصوصية المواطنين.

وأكدت هيئة الدواء  أنها تتعامل مع الشكاوى والاستفسارات الواردة من المواطنين من خلال التحسين المستمر لآليات الرد والمتابعة، وتدريب الكوادر البشرية لرفع كفاءة وسرعة الاستجابة، والمتابعة الدقيقة من القيادات على مختلف المستويات لضمان معالجة الشكاوى والوقوف على أسبابها الجذرية، ودعم مبادئ الاستدامة المؤسسية داخل المنظومة؛ بما يسهم في سرعة حل الشكاوى وتحسين جودة الخدمات وتحقيق رضا المواطنين.

وتناشد هيئة الدواء المصرية المواطنين تقديم الشكاوى والاستفسارات عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والخط الساخن: 16528
 

هيئة الدواء تطلق كتابا لتوثيق مسيرة التطوير والابتكار في القطاع الدوائي

هيئة الدواء: الأسعار في مصر الأرخص عالميا ونراعي البعد الاجتماعي للمريض

وتؤكد هيئة الدواء استمرار جهودها لتعزيز الشفافية والتواصل مع المواطنين، والعمل على ضمان وصول دواء آمن وفعّال وبجودة عالية، ورفع مستويات الثقة في الخدمات المقدمة، بما يعزز دورها الخدمي والمجتمعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التواصل المجتمعي الخط الساخن 16528 المتابعة الدقيقة المستحضرات الدوائية الشكاوى الحكومية الموحدة منظومة الشكاوي الحكومية الموحده التابعة لرئاسة مجلس الوزراء مجلس الوزراء

مواد متعلقة

الرعاية الصحية: تكلفة تجهيز عيادة العلاج الطبيعي بمركز طب أسرة الشروق بالسويس 225 ألف جنيه

لأول مرة في أسوان، نجاح زراعة الصمام الأورطي بالقسطرة باستخدام تقنية TAVI

موسم الإنفلونزا بدأ مبكرًا 3 أسابيع.. الصحة تكشف خريطة الفيروسات التنفسية.. A/H3N2 تتصدر بنسبة 40% وتراجع ملحوظ في معدلات الإصابة

رئيس هيئة التأمين الصحي يتابع تشغيل وحدة الكلي الجديدة بمستشفى صيدناوي

الصحة: انخفاض انتشار إنفلونزا A/H1N1 وظهور سلالات أقل حدة

رئيس هيئة التأمين الصحي يتفقد تشغيل مبنى الطوارئ الجديد بمستشفى 6 أكتوبر بالدقي

الصحة تناقش التوسع في المبادرة الوطنية لرعاية مرضى السكتة الدماغية

الرعاية الصحية: الاستثمار في كوادر الحوكمة ركيزة أساسية لضمان النزاهة

ads

الأكثر قراءة

تشكيل مباراة ساحل العاج وبوركينا فاسو في كأس الأمم الأفريقية

الجزائر تتأهل إلى ربع نهائي أمم إفريقيا بالفوز على الكونغو بهدف قاتل لـ بولبينة

السيسي يصل إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة لتهنئة البابا والأقباط

بث مباشر، قداس عيد الميلاد المجيد من كاتدرائية ميلاد المسيح

السيسي من كاتدرائية ميلاد المسيح: أدعو المصريين إلى الوحدة وأن يكونوا على قلب رجل واحد.. لن نسمح لأحد بأن يفرق بيننا.. وأى مشكلة تحل ويفضل شعب مصر

فيديو متداول يبرئ حسام حسن بعد شائعات استفزازه جمهور المغرب

قنوات"المتحدة" تنقل قداس عيد الميلاد المجيد من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة

التعادل السلبي يحسم الشوط الإضافي الأول من مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية

خدمات

المزيد

ارتفاع جديد في أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء ببورصة الدواجن

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد للكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته.. ماذا قدم أموريم مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تنوّع أماكن المال يعفي من حساب زكاة المال القديمة؟،أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما المقصود بالحافظ في قوله تعالى «إن كل نفس لما عليها حافظ»؟

ما حكم الشرع في الحلف المتكرر بالطلاق؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية