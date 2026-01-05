رئيس هيئة التأمين الصحي يتابع تشغيل وحدة الكلي الجديدة بمستشفى صيدناوي

18 حجم الخط

تفقد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفيات صيدناوي ومدينة نصر، التابعتين للهيئة، للوقوف علي جاهزية التشغيل والخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، بعد الانتهاء من مشروعات التطوير المرحلية وتجهيزهم بأحدث الأجهزة والمعايير الفنية والطبية المعتمدة، في إطار جولته الميدانية لعدد من المنشآت الصحية.

التأكد من جاهزية التشغيل لتعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين

وتأتي الزيارة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بضرورة الانتهاء من مشروعات التطوير، والتأكد من جاهزية التشغيل لتعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

خلال جولته، اطلع رئيس الهيئة علي الجداول التشغيلية، واطمأن علي تواجد الفرق الطبية، وتوافر المستلزمات الطبية، وكفاءة الأجهزة.

حرص رئيس الهيئة على الاستماع إلى آراء المرضى ومدى رضاهم عن الخدمة المقدمة، موجهًا بسرعة اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، والتعامل الفوري مع حالات الطوارئ ومتطلبات مرضي الكلي.

أكد الدكتور أحمد مصطفى، أن تشغيل الوحدات الجديدة يأتي ضمن خطة الهيئة لتطوير خدمات الرعاية الصحية، وتخفيف الأعباء عن المرضى من خلال توفير خدمات الطوارئ والرعايات، والغسيل الكلوي المتكاملة، بما يضمن سهولة الوصول للخدمة وجودتها واستدامتها.

وأضاف، أن الوحدة الجديدة لمرضى الغسيل الكلوي بمستشفي صيدناوي تضم 21 سريرًا وماكينة غسيل كلوي، بالإضافة لغرفًا مخصصة للمرضى، ومنطقة انتظار، وفريقًا طبيًا وتمريضيًا مدربًا على أعلى مستوى لتقديم أفضل رعاية ممكنة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس التزام الهيئة المستمر بتحقيق رضا المنتفعين وتحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين.

تطوير مستشفي مدينة نصر وتشغيل مستشفى الطوارئ بقوة 11 سريرًا لملاحظة المرضي

في سياق متصل تابع رئيس الهيئة أعمال المرحلة الثانية من تطوير مستشفى مدينة نصر وتشغيل مستشفي الطوارئ بقوة 11 سريرًا لملاحظة المرضى، إلى جانب غرف للعظام والجراحة، ومعمل للطوارئ، وأشعة مقطعية، ورعاية مركزة بقوة 10 أسرة، والمعامل المركزية والصيدليات وبنك الدم، واطمأن علي إستكمال كافة متطلبات التشغيل لتلك المرحلة والتي بدأت بالفعل في إستقبال المرضي.

جاءت الزيارة بحضور الدكتور سيد جلال، رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية، والدكتور محمد رسلان مدير فرع القاهرة، والدكتورة دينا صبحي، مدير مستشفى مدينة نصر، والدكتور وسام وهيبة، مدير مستشفى صيدناوي وعدد من القيادات الطبية والإدارية.

