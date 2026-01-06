الثلاثاء 06 يناير 2026
لأول مرة في أسوان، نجاح زراعة الصمام الأورطي بالقسطرة باستخدام تقنية TAVI

الفريق الطبي
الفريق الطبي
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن إنجاز طبي غير مسبوق يُسجل لأول مرة بمحافظة أسوان، وذلك بنجاح تنفيذ 6 تدخلات قلبية تداخلية فائقة الدقة داخل مستشفى النيل التخصصي بأسوان، دون اللجوء إلى إجراء جراحات قلب مفتوح، في خطوة تعكس التطور النوعي في مستوى الخدمات الطبية المتقدمة المقدمة داخل منشآت الهيئة بمحافظات منظومة التأمين الصحي الشامل.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن هذه التدخلات شملت زرع الصمام الأورطي بالقسطرة باستخدام تقنية TAVI، إلى جانب فتح انسداد شرياني تاجي مزمن بتقنية CTO، وهي من أدق وأعقد التدخلات القلبية التداخلية، موضحًا أن هذه التدخلات تتكلف أكثر من مليون جنيه خارج التغطية الصحية الشاملة، بينما لم يتكلف المنتفع أكثر من 482 جنيه شاملة الإقامة.

توطين تقنيات القسطرة القلبية المتقدمة داخل محافظات الصعيد

 

وأكد رئيس الهيئة أن نجاح تنفيذ هذه التدخلات لأول مرة بمحافظة أسوان يعكس توطين تقنيات القسطرة القلبية المتقدمة داخل محافظات الصعيد، ويؤكد في الوقت ذاته جاهزية مستشفيات هيئة الرعاية الصحية من حيث البنية التحتية الطبية، والتجهيزات الحديثة، وكفاءة الكوادر البشرية والفرق الطبية المدربة على أعلى مستوى.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي أن وحدة القسطرة القلبية بمستشفى النيل بأسوان نجحت خلال عام في إجراء أكثر من 595 قسطرة قلبية متقدمة، شملت قساطر قلبية طارئة لإنقاذ حياة المرضى، وقساطر علاجية واستكشافية، إلى جانب قساطر طرفية وتدخلات متقدمة لجراحات الأوعية الدموية والمخية، مؤكدًا أن القسطرة كبديل للجراحة تمثل طفرة حقيقية في علاج أمراض القلب وتسهم في تقليل المضاعفات ومدة الإقامة بالمستشفيات.

 وأجريت هذه التدخلات بواسطة فريق طبي متخصص بقيادة الدكتور طارق رشيد، استشاري القلب والقسطرة وخبير الانسدادات المزمنة للشريان التاجي، الدكتور محمد عيلوة عباس، استشاري ورئيس قسم القلب والقسطرة التداخلية، بـ مستشفى النيل التخصصي وبمشاركة كل من الدكتور حسن محمد، والدكتور أحمد حتاتة، والدكتور أيمن حازم، فضلًا عن الجهود المتميزة للفرق التمريضية والإدارية، والدور التنظيمي الذي قام به كل من الدكتور محمد شتات مدير مستشفى النيل التخصصي بأسوان، والدكتور محمد عبد الهادي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان، في دعم الجاهزية الفنية للمستشفى.

استمرار العمل على دعم المستشفيات بالإمكانات البشرية والتكنولوجية

 

ومن جانبه أكد الدكتور محمد نشأت، رئيس إقليم الصعيد، إن هذا الإنجاز يمثل نقلة نوعية حقيقية في مسار تطوير الخدمات الصحية بمحافظات إقليم الصعيد، مؤكدًا استمرار العمل على دعم المستشفيات بالإمكانات البشرية والتكنولوجية، والتوسع في توطين التخصصات الطبية كافة والدقيقة منها على وجه الخصوص، بما يسهم في رفع جودة الرعاية الصحية المقدمة لأبناء الإقليم وتحقيق أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار أن مستشفى النيل التخصصي بأسوان حاصلة على درجة الاعتماد المبدئي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، وقدمت منذ انضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل أكثر من 890 ألف خدمة طبية ما بين فحوصات وتشخيصات، وجراحات، وخدمات طوارئ، بما يعكس التطور المستمر في الأداء، والالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، تنفيذًا لرؤية الدولة في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

