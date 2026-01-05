الإثنين 05 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

موسم الإنفلونزا بدأ مبكرًا 3 أسابيع.. الصحة تكشف خريطة الفيروسات التنفسية.. A/H3N2 تتصدر بنسبة 40% وتراجع ملحوظ في معدلات الإصابة

فيروس الإنفلونزا
فيروس الإنفلونزا
كشفت وزارة الصحة عن الموقف الوبائي لمعدلات انتشار الفيروسات التنفسية خاصة بعد تزايدها خلال الشهر الماضي.

تغيرات وبائية واتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية

وأكدت وزارة الصحة امتلاك جمهورية مصر العربية لمنظومة ترصد وبائي ومعملي قوية وفعالة، تغطي جميع محافظات الجمهورية، وتعمل هذه المنظومة على رصد ومتابعة الموقف الوبائي للأمراض التنفسية الحادة بصورة مستمرة، سواءً بين الحالات المترددة على العيادات الخارجية أو المحجوزة بالمستشفيات، مما يضمن الاكتشاف المبكر لأي تغيرات وبائية واتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة في الوقت المناسب.

 

وصرح الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، بأن موسم الإنفلونزا الحالي قد بدأ مبكرًا بنحو ثلاثة أسابيع مقارنة بالسنوات السابقة في مصر، وهو اتجاه مشابه لما تشهده العديد من دول العالم. وأشار إلى أن معدل انتشار فيروسات الإنفلونزا خلال الفترة الحالية أقل مما كان عليه خلال شهر نوفمبر الماضي.

الأكثر انتشارًا بين الفيروسات التنفسية حاليا

 

وأوضح نائب الوزير أن فيروسات الإنفلونزا تُعد الأكثر انتشارًا بين الفيروسات التنفسية حاليًا، تليها في الانتشار الفيروس الأنفي، ثم الفيروس المخلوي التنفسي. 

كما أشار إلى أن فيروس الإنفلونزا من النوع (A/H1N1)، والذي كان الأكثر انتشارًا خلال النصف الثاني من نوفمبر 2025 وارتبط بأعراض أكثر شدة، قد انخفضت نسبة انتشاره من 61 إلى 22% خلال النصف الثاني من ديسمبر 2025.

وأشار إلى أن في المقابل، تسود حاليًا أنواع أخرى من فيروسات الإنفلونزا، وهي (A/H3N2) و(Flu B)، بنسب 40 إلى 36%  على التوالي، وهي أنواع ترتبط عادةً بأعراض أقل حدة مقارنةً بالنوع السابق.

أهمية التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية المعتادة

 

من جانبه، أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تواصل المتابعة المستمرة والدقيقة للوضع الوبائي على مدار الساعة. 

وشدد على أهمية التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية المعتادة، كما دعا جميع المواطنين، خاصة كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة، إلى الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمي، والذي يُعد إجراءً وقائيًا فعالًا يساهم في تقليل حدة العدوى والحد من انتشار المرض.

الصحة: انخفاض انتشار إنفلونزا A/H1N1 وظهور سلالات أقل حدة

الصحة: 2026 و2027 عاما التحدي لتحقيق معدل إنجاب 2.1 طفل

وأشار  المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الي  استمرار الوزارة في إطلاع المواطنين على أي تطورات أو مستجدات تتعلق بالصحة العامة بصورة فورية وشفافة، انطلاقًا من التزامها الراسخ بحماية صحة وسلامة جميع المواطنين.

من جانبه أكد الدكتور وجدي أمين، رئيس الإدارة المركزية لأمراض الصدر، بوزارة الصحة أن الإنفلونزا من أبرز أمراض الجهاز التنفسي الفيروسية، مشيرًا إلى أن الفيروسات المسببة لها متعددة، إلا أن فيروسي الإنفلونزا A وB هما الأكثر انتشارًا بين البشر.

وأوضح أمين  أن فيروسات الإنفلونزا تنقسم إلى أنواع وسلالات متعددة، ويتم تصنيفها وتسميتها علميا وفقا لنوع البروتينات السطحية المسببة للعدوى، وهو ما يفسر ظهور مسميات مختلفة للإنفلونزا، مثل إنفلونزا الطيور وإنفلونزا الخنازير.

وأضاف أن فيروس الإنفلونزا B يضم نوعين رئيسيين، وغالبًا ما يكثر انتشارهما في مواسم معينة من العام، لافتًا إلى أن بعض أنواع الفيروسات تكون أكثر شيوعًا في موسم محدد مقارنة بمواسم أخرى، وهو ما قد يؤدي في بعض الحالات إلى موجات وبائية، كما حدث خلال وباء إنفلونزا الخنازير عام 2009.


وشدد رئيس الإدارة المركزية لأمراض الصدر على أن العدوى الفيروسية بالإنفلونزا يجب التعامل معها بجدية وسرعة، خاصة لدى الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات، محذرًا من أن تأخر العلاج قد يؤدي إلى التهاب رئوي حاد، وفشل في وظائف التنفس، وقد يصل في بعض الحالات إلى الوفاة.


وأكد الدكتور وجدي أمين أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار العدوى، وعلى رأسها ارتداء الكمامة، والالتزام بالنظافة الشخصية، وتجنب التجمعات في فترات الذروة.

