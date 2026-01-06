الثلاثاء 06 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الرعاية الصحية: تكلفة تجهيز عيادة العلاج الطبيعي بمركز طب أسرة الشروق بالسويس 225 ألف جنيه

مركز العلاج الطبيعي
مركز العلاج الطبيعي
18 حجم الخط

استمرارًا لتشغيل عيادات العلاج الطبيعي للأطفال بمحافظات التأمين الصحي الشامل، أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن افتتاح مركز متكامل لخدمات العلاج الطبيعي والتأهيل الحركي داخل مركز طب أسرة الشروق التابع للهيئة بمحافظة السويس، وذلك بحضور اللواء أ ح الدكتور طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس.

يأتي ذلك في إطار خطة الهيئة لتوسيع نطاق الخدمات التخصصية المقدمة من خلال منشآت طب الأسرة لتعزيز التكامل تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل.

الهيئة تمتلك 7 عيادات للعلاج الطبيعي للكبار وللأطفال داخل وحدات ومراكز طب الأسرة

 

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الهيئة تمتلك حاليًا 7 عيادات للعلاج الطبيعي للكبار وللأطفال داخل وحدات ومراكز طب الأسرة بمحافظات تطبيق المنظومة الست، تشمل: مركز طب أسرة بلال بن رباح بمحافظة بورسعيد، مركز طب أسرة الشيخ زايد بمحافظة الإسماعيلية، مركز رعاية الطفل بكوم أمبو بمحافظة أسوان، وحدة طب أسرة البصيلية قبلي بأسوان، مركز طب أسرة العوامية بمحافظة الأقصر، ومركز طب أسرة الزهراء بمحافظة جنوب سيناء، إلى جانب مركز طب أسرة الشروق بمحافظة السويس.

وأشار السبكي إلى أن تكلفة إنشاء وتجهيز المركز المتكامل للعلاج الطبيعي بمركز طب أسرة الشروق بمحافظة السويس بلغت 225 ألف جنيه، مؤكدًا أن هذا الاستثمار يعكس حرص الهيئة على دعم منشآت الرعاية الأولية بأحدث أجهزة وتقنيات العلاج الطبيعي والتأهيل الحركي على أعلى مستوى، بما يضمن تقديم خدمات علاجية وتأهيلية متكاملة وآمنة.

وأضاف أن خدمات التأهيل الحركي تشمل حالات الشلل الدماغي، وتشوهات العمود الفقري، وما بعد العمليات الجراحية، بالإضافة إلى الإصابات الرياضية، وتُقدَّم جميعها تحت إشراف كوادر طبية متخصصة ومدرَّبة على أعلى مستوى ووفق المعايير المعتمدة للجودة والسلامة.

 

80 % من الخدمات الصحية تقدَّم من خلال الرعاية الصحية الأولية

 

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية أن نحو 80% من الخدمات الصحية تُقدَّم من خلال الرعاية الصحية الأولية، وأن التوسع في إدخال خدمات تخصصية متقدمة داخلها يُعد استثمارًا مباشرًا في صحة المواطن، ويسهم في تخفيف الضغط على المستشفيات، وتحقيق الكفاءة التشغيلية المثلى لمنشآت الهيئة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

"الصحة والتعليم والزراعة" تتصدر أجندات النواب الجدد في ثالث أيام استلام الكارنيه

أسر ما زالت تبحث عن ذويها.. تفاصيل حريق مصحة خاصة لعلاج الإدمان ببنها.. 7 جثث مجهولة الهوية.. لجان دعم نفسي للمرضى الناجين وذويهم.. وقرارات من مديرية الصحة ضد المركز

وشهد افتتاح المركز من هيئة الرعاية الصحية كل من الدكتور أحمد البرعي، مساعد المدير التنفيذي للشئون الفنية والمتابعة، ومدير عام شئون مكتب المدير التنفيذي، الدكتورة نهى الصناديدي، مدير عام الرعاية الأولية، الدكتور أحمد شفيق، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالسويس، وعدد من قيادات الفرع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد السبكى التأمين الصحي التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية الشلل الدماغي الصحي الشامل الرعاية الصحية

مواد متعلقة

لأول مرة في أسوان، نجاح زراعة الصمام الأورطي بالقسطرة باستخدام تقنية TAVI

موسم الإنفلونزا بدأ مبكرًا 3 أسابيع.. الصحة تكشف خريطة الفيروسات التنفسية.. A/H3N2 تتصدر بنسبة 40% وتراجع ملحوظ في معدلات الإصابة

رئيس هيئة التأمين الصحي يتابع تشغيل وحدة الكلي الجديدة بمستشفى صيدناوي

الصحة: انخفاض انتشار إنفلونزا A/H1N1 وظهور سلالات أقل حدة

رئيس هيئة التأمين الصحي يتفقد تشغيل مبنى الطوارئ الجديد بمستشفى 6 أكتوبر بالدقي

الصحة تناقش التوسع في المبادرة الوطنية لرعاية مرضى السكتة الدماغية

الرعاية الصحية: الاستثمار في كوادر الحوكمة ركيزة أساسية لضمان النزاهة

الصحة: 2026 و2027 عاما التحدي لتحقيق معدل إنجاب 2.1 طفل
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع جديد للكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

ارتفاع جديد في أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء ببورصة الدواجن

مدبولي: بعض الوزراء بيشتكوا من الهجوم قلت لهم دي ضريبة العمل العام

بكاتدرائية العاصمة الجديدة اليوم، السيسي يشارك الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد ويوجه رسائل مهمة للمصريين

السيسى يهنئ البابا تواضروس وأقباط مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد

التشكيل الرسمي لمباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية في أمم أفريقيا

مدبولي: مستعدون لكل سيناريوهات التصعيد ونرفض الدخول في الصراعات بين الدول

مدبولي: مد تقديم طلبات مستأجري الإيجار القديم 3 أشهر لهذا السبب

خدمات

المزيد

ارتفاع جديد في أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء ببورصة الدواجن

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد للكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته.. ماذا قدم أموريم مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

منها حديث وصف البراق، الأحاديث النبوية الواردة في الإسراء والمعراج

تفسير رؤيا الوزير في المنام وعلاقته بالوصول إلى مكانة عالية

الجامع الأزهر: الوصية الواجبة أداة فقهية وقانونية تهدف إلى حماية حقوق الأحفاد

المزيد
الجريدة الرسمية