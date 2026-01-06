الرعاية الصحية: تكلفة تجهيز عيادة العلاج الطبيعي بمركز طب أسرة الشروق بالسويس 225 ألف جنيه

18 حجم الخط

استمرارًا لتشغيل عيادات العلاج الطبيعي للأطفال بمحافظات التأمين الصحي الشامل، أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن افتتاح مركز متكامل لخدمات العلاج الطبيعي والتأهيل الحركي داخل مركز طب أسرة الشروق التابع للهيئة بمحافظة السويس، وذلك بحضور اللواء أ ح الدكتور طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس.

يأتي ذلك في إطار خطة الهيئة لتوسيع نطاق الخدمات التخصصية المقدمة من خلال منشآت طب الأسرة لتعزيز التكامل تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل.

الهيئة تمتلك 7 عيادات للعلاج الطبيعي للكبار وللأطفال داخل وحدات ومراكز طب الأسرة

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الهيئة تمتلك حاليًا 7 عيادات للعلاج الطبيعي للكبار وللأطفال داخل وحدات ومراكز طب الأسرة بمحافظات تطبيق المنظومة الست، تشمل: مركز طب أسرة بلال بن رباح بمحافظة بورسعيد، مركز طب أسرة الشيخ زايد بمحافظة الإسماعيلية، مركز رعاية الطفل بكوم أمبو بمحافظة أسوان، وحدة طب أسرة البصيلية قبلي بأسوان، مركز طب أسرة العوامية بمحافظة الأقصر، ومركز طب أسرة الزهراء بمحافظة جنوب سيناء، إلى جانب مركز طب أسرة الشروق بمحافظة السويس.

وأشار السبكي إلى أن تكلفة إنشاء وتجهيز المركز المتكامل للعلاج الطبيعي بمركز طب أسرة الشروق بمحافظة السويس بلغت 225 ألف جنيه، مؤكدًا أن هذا الاستثمار يعكس حرص الهيئة على دعم منشآت الرعاية الأولية بأحدث أجهزة وتقنيات العلاج الطبيعي والتأهيل الحركي على أعلى مستوى، بما يضمن تقديم خدمات علاجية وتأهيلية متكاملة وآمنة.

وأضاف أن خدمات التأهيل الحركي تشمل حالات الشلل الدماغي، وتشوهات العمود الفقري، وما بعد العمليات الجراحية، بالإضافة إلى الإصابات الرياضية، وتُقدَّم جميعها تحت إشراف كوادر طبية متخصصة ومدرَّبة على أعلى مستوى ووفق المعايير المعتمدة للجودة والسلامة.

80 % من الخدمات الصحية تقدَّم من خلال الرعاية الصحية الأولية

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية أن نحو 80% من الخدمات الصحية تُقدَّم من خلال الرعاية الصحية الأولية، وأن التوسع في إدخال خدمات تخصصية متقدمة داخلها يُعد استثمارًا مباشرًا في صحة المواطن، ويسهم في تخفيف الضغط على المستشفيات، وتحقيق الكفاءة التشغيلية المثلى لمنشآت الهيئة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وشهد افتتاح المركز من هيئة الرعاية الصحية كل من الدكتور أحمد البرعي، مساعد المدير التنفيذي للشئون الفنية والمتابعة، ومدير عام شئون مكتب المدير التنفيذي، الدكتورة نهى الصناديدي، مدير عام الرعاية الأولية، الدكتور أحمد شفيق، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالسويس، وعدد من قيادات الفرع.

