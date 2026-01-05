رئيس هيئة التأمين الصحي يتفقد تشغيل مبنى الطوارئ الجديد بمستشفى 6 أكتوبر بالدقي

18 حجم الخط

أجرى الدكتور أحمد مصطفي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي جولة تفقدية لمستشفى 6 أكتوبر بالدقي، للوقوف علي تشغيل مبني الطوارئ الجديد، ومتابعة سير العمل به، إلي جانب التأكد من تواجد الفرق الطبية وتوافر المستلزمات وكفاءة الأجهزة، وذلك لضمان تقديم الرعاية الطبية للمرضي بجودة وكفاءة.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بضرورة المتابعة المستمرة للمستشفيات وجاهزية التشغيل، بما يعزز تقديم رعاية صحية آمنة ومتكاملة للمواطنين.

نقلة نوعية في تقديم الرعاية الصحية العاجلة للمواطنين

خلال الجولة، أكد الدكتور أحمد مصطفي على الأهمية القصوى لهذا المشروع الحيوي في خدمة أهالي محافظة الجيزة، وأشار إلى أن المستشفى الجديد يعد أول مستشفى على مستوى الهيئة مخصص بشكل كامل لأعمال الطوارئ، ما يمثل نقلة نوعية في تقديم الرعاية الصحية العاجلة للمواطنين بمحافظة الجيزة والمناطق المجاورة.

استمع رئيس الهيئة لآراء المرضي عن مستوي الخدمات المقدمة، مشددًا علي سرعة الإستجابة للحالات الحرجة، وتقييم الحالات وتحديد أولويات العلاج، ووجه بالتوسع في تدريب الكوادر الطبية، لضمان تشغيل الوحدة بكفاءة عالية علي الاستجابة الفورية لحالات الطوارئ.

نقلة نوعية في خدمات الطواريء

ذكر رئيس الهيئة أن المستشفى الجديد يمثل نقلة نوعية في خدمات الطوارئ، وقد تم تصميمه بأعلي المواصفات الإنشائية والجودة الشاملة، ويضم تجهيزات متكاملة للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة، وتشمل هذه التجهيزات 4 غرف عمليات، ودورًا كاملًا مُخصصًا لعمليات مناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية، بالإضافة إلى غرفة عمليات صغرى للحالات البسيطة، ومعمل متكامل، ووحدة أشعة مقطعية لضمان تقديم خدمات تشخيصية دقيقة وسريعة، ويتكون من دور أرضي، و3 أدوار متكررة وتبلغ طاقته الاستيعابية 31 سرير، ما يضمن تقديم رعاية متكاملة لمرضي الطوارئ.

تفقد المراحل النهائية لمشروع تطوير وحدة كلي المقطم

كما حرص الدكتور أحمد مصطفي، علي تفقد المراحل النهائية لمشروع تطوير وحدة كلي المقطم، واطلع علي الخطة التشغيلية والتجهيزات الطبية، موجهًا بسرعة الإنتهاء من الأعمال بما يضمن تشغيل الوحدة في أقرب وقت.

رافق رئيس الهيئة خلال الجولة كل من الدكتور سيد جلال، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الطبية، والدكتور محمد رسلان، مدير فرع القاهرة، والدكتور محمد عبد الغني، مدير مستشفي 6 أكتوبر، والدكتور محمد عبدالله، مدير مستشفي المقطم، إلي جانب فرق الإدارة بالفرع والمستشفي.

