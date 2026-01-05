الإثنين 05 يناير 2026
أخبار مصر

الصحة: انخفاض انتشار إنفلونزا A/H1N1 وظهور سلالات أقل حدة

إنفلونزا A/H1N1
إنفلونزا A/H1N1
في إطار حرص وزارة الصحة والسكان، على متابعة الوضع الصحي العام وإطلاع الرأي العام على كافة المستجدات، تؤكد الوزارة امتلاك جمهورية مصر العربية لمنظومة ترصد وبائي ومعملي قوية وفعالة، تغطي جميع محافظات الجمهورية، وتعمل هذه المنظومة على رصد ومتابعة الموقف الوبائي للأمراض التنفسية الحادة بصورة مستمرة، سواءً بين الحالات المترددة على العيادات الخارجية أو المحجوزة بالمستشفيات، مما يضمن الاكتشاف المبكر لأي تغيرات وبائية واتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة في الوقت المناسب.

موسم الإنفلونزا الحالي بدأ مبكرًا بنحو ثلاثة أسابيع مقارنة بالسنوات السابقة في مصر

 

وفي هذا الإطار، صرح الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، بأن موسم الإنفلونزا الحالي قد بدأ مبكرًا بنحو ثلاثة أسابيع مقارنة بالسنوات السابقة في مصر، وهو اتجاه مشابه لما تشهده العديد من دول العالم. وأشار إلى أن معدل انتشار فيروسات الإنفلونزا خلال الفترة الحالية أقل مما كان عليه خلال شهر نوفمبر الماضي.

وأوضح نائب الوزير أن فيروسات الإنفلونزا تُعد الأكثر انتشارًا بين الفيروسات التنفسية حاليًا، تليها في الانتشار الفيروس الأنفي، ثم الفيروس المخلوي التنفسي. كما أشار إلى أن فيروس الإنفلونزا من النوع (A/H1N1)، والذي كان الأكثر انتشارًا خلال النصف الثاني من نوفمبر 2025 وارتبط بأعراض أكثر شدة، قد انخفضت نسبة انتشاره من 61 إلى 22% خلال النصف الثاني من ديسمبر 2025.

وأشار إلى أن في المقابل، تسود حاليًا أنواع أخرى من فيروسات الإنفلونزا، وهي (A/H3N2) و(Flu B)، بنسب 40 إلى 36%  على التوالي، وهي أنواع ترتبط عادةً بأعراض أقل حدة مقارنةً بالنوع السابق.

من جانبه، أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تواصل المتابعة المستمرة والدقيقة للوضع الوبائي على مدار الساعة. 

وشدد على أهمية التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية المعتادة، كما دعا جميع المواطنين، خاصة كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة، إلى الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمي، والذي يُعد إجراءً وقائيًا فعالًا يساهم في تقليل حدة العدوى والحد من انتشار المرض.

الصحة تناقش التوسع في المبادرة الوطنية لرعاية مرضى السكتة الدماغية

الصحة: 2026 و2027 عاما التحدي لتحقيق معدل إنجاب 2.1 طفل

أكد  المتحدث الرسمي  استمرار الوزارة في إطلاع المواطنين على أي تطورات أو مستجدات تتعلق بالصحة العامة بصورة فورية وشفافة، انطلاقًا من التزامها الراسخ بحماية صحة وسلامة جميع المواطنين.

