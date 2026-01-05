الإثنين 05 يناير 2026
وفقا للحصر العددي، يونس الجاحر يقترب من حسم مقعد القوصية بأسيوط

اللجنة العامة للانتخابات
اللجنة العامة للانتخابات بأسيوط، فيتو
أعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بمحافظة أسيوط نتيجة الحصر العددي النهائي للأصوات التي حصل عليها كل مرشح من المرشحين على النظام الفردي في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية دائرة القوصية.


وأشارت نتائج الحصر العددي النهائية إلى تقدم 4 مرشحين وهم اللواء يونس الجاحر مرشح مستقبل وطن وإبراهيم نظير ومحمد عيد عبد الجواد مرشح مستقبل وطن وراشد أبو العيون وذلك بعد عملية تجميع الأعداد القادمة من اللجان الفرعية. 

 

نتائج المرشحين بحسب الحصر العددي 

 

وجاءت نتائج المرشحين بحسب الحصر العددي على النحو التالي:

اللواء يونس الجاحر 63864
إبراهيم نظير 62645
محمد عيد عبد الجواد 57937
راشد أبو العيون 46259
محمود العياط 44297
روبرت سمير يني 38219
محمود قرشي 40337
حمادة عبد العواض 40067

 


الجدير بالذكر أن الدائرة الثانية بأسيوط وتضم لجان مراكز القوصية ومنفلوط وديروط وهي الدائرة الأكبر بمحافظة أسيوط.

 

في سياق متصل أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، إغلاق اللجان الفرعية بالدوائر الثلاث (الأولى والثانية والرابعة) في الموعد المحدد باليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا استمرار أعمال فرز الأصوات داخل اللجان، وسط إجراءات منظمة وإشراف قضائي كامل.

 

وأوضح محافظ أسيوط أن بعض اللجان في المراكز اضطرت إلى غلق أبوابها على الناخبين المتواجدين داخلها فقط مع حلول الساعة التاسعة مساءً، وذلك لتمكينهم من استكمال عملية التصويت حتى آخر ناخب، وفقًا للقواعد المنظمة للعملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على إتاحة الفرصة لجميع من دخلوا مقر اللجنة قبل موعد الإغلاق للإدلاء بأصواتهم دون تعطيل.

 

وأضاف محافظ أسيوط أن اللجان أغلقت أبوابها دون تسجيل أي معوقات، وتم غلق الصناديق بالأقفال البلاستيكية وإحكام الأبواب بالشمع الأحمر تحت الإشراف القضائي، وسط تأمين كامل من قوات الشرطة داخل وخارج المقار الانتخابية.

وأشار المحافظ إلى أن إعادة الانتخابات بالدوائر الثلاث – التي صدر قرار بإلغاء نتائجها من المحكمة الإدارية العليا – جرت على مدار يومي 3 و4  يناير داخل 285 مركزًا انتخابيًا يضم 353 لجنة فرعية، تستقبل أكثر من 2 مليون و251 ألف ناخب وناخبة، يتنافس فيها المرشحون على 9 مقاعد بنظام الفردي.

بعد حكم الإدارية العليا بإلغاء نتائج الانتخابات، 30 مرشحا يتنافسون على 3 مقاعد ببندر أسيوط

انتخابات النواب، غرفة عمليات حزب المؤتمر ترصد مخالفات عدة بالدائرة الثالثة في أسيوط

 

الجريدة الرسمية