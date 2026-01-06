بث مباشر، قداس عيد الميلاد المجيد من كاتدرائية ميلاد المسيح

18 حجم الخط

بدأت طقوس احتفالات عيد الميلاد المجيد بالصلاة والألحان والترانيم، ويترأس البابا تواضروس الثاني قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح.



هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أقباط مصر بعيد الميلاد المجيد قائلا: شعب مصر العظيم، الإخوة والأخوات الأقباط، أتقدم إليكم بأصدق التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد الذي يجسد قيم المحبة والسلام والإخلاص تحت راية الوطن المفدى الذي نمضى معه نحو مستقبل يليق بشعب مصر العظيم.



ويحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي سنويًا على مشاركة الأقباط صلاة العيد في رسالة تؤكد وحدة الشعب المصري وترسخ قيم المواطنة

وبعث الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية اليوم الثلاثاء، ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة قداس العيد كما استعدت الكاتدرائية بشكل كامل لاستقبال الاحتفالات حيث تم تركيب شجرة كبيرة مزينة بالأنوار والزينة التقليدية للميلاد إلى جانب وضع باقات الزهور وتزيين الممرات والطرقات داخل الكاتدرائية وخارجها.

وفود من مجلسي النواب والشيوخ

كما تم وضع مسارات واضحة لدخول وخروج المصلين، مع تواجد فرق التنظيم والكشافة لتنظيم الحركة وضمان راحة جميع الحاضرين فضلا عن وضع مسارات واضحة للمصلين تشمل طرق الدخول والخروج وأماكن جلوس كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وشهدت الكاتدرائية تأمينا مكثفا لضمان سلامة المصلين والزوار حيث تم وضع بوابات إلكترونية للكشف عن المفرقعات بالإضافة إلى حواجز مرورية لمنع أي سيارات من المرور بالقرب من مداخل الكاتدرائية.

ويشهد قداس عيد الميلاد حضورا واسعا لكبار رجال الدولة ووفود من مجلسي النواب والشيوخ وممثلين عن الوزارات والهيئات والمؤسسات والنقابات والأحزاب السياسية إلى جانب سفراء عدد من الدول ورجال السلك الدبلوماسي وممثلي الطوائف المسيحية.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.