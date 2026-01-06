صلاة وترانيم، احتفالات عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية العاصمة الإدارية (فيديو وصور)

18 حجم الخط

شهدت كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الثلاثاء، إقبالا كبيرا للمشاركة في احتفالات عيد الميلاد المجيد، حيث توافد الأقباط بإعلام مصر والورود.



​استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وفودًا رفيعة المستوى من الشخصيات العامة، والوزراء، وكبار رجال الدولة، وسفراء الدول الأجنبية الذين حرصوا على تقديم التهاني لقداسته، واتسمت اللقاءات بروح الود، حيث تبادل البابا الأحاديث مع المهنئين.

و بدأت احتفالات عيد الميلاد المجيد بالصلاة والألحان والترانيم، وترأس البابا تواضروس الثاني قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح.



وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أقباط مصر بعيد الميلاد المجيد قائلا: شعب مصر العظيم، الإخوة والأخوات الأقباط، أتقدم إليكم بأصدق التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد الذي يجسد قيم المحبة والسلام والإخلاص تحت راية الوطن المفدى الذي نمضى معه نحو مستقبل يليق بشعب مصر العظيم.



ويحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي سنويًا على مشاركة الأقباط صلاة العيد في رسالة تؤكد وحدة الشعب المصري وترسخ قيم المواطنة.

وبعث الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية اليوم الثلاثاء، ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة قداس العيد كما استعدت الكاتدرائية بشكل كامل لاستقبال الاحتفالات حيث تم تركيب شجرة كبيرة مزينة بالأنوار والزينة التقليدية للميلاد إلى جانب وضع باقات الزهور وتزيين الممرات والطرقات داخل الكاتدرائية وخارجها.

وفود من مجلسي النواب والشيوخ

كما تم وضع مسارات واضحة لدخول وخروج المصلين، مع تواجد فرق التنظيم والكشافة لتنظيم الحركة وضمان راحة جميع الحاضرين فضلا عن وضع مسارات واضحة للمصلين تشمل طرق الدخول والخروج وأماكن جلوس كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وشهدت الكاتدرائية تأمينا مكثفا لضمان سلامة المصلين والزوار حيث تم وضع بوابات إلكترونية للكشف عن المفرقعات بالإضافة إلى حواجز مرورية لمنع أي سيارات من المرور بالقرب من مداخل الكاتدرائية.



وزراء قداس الميلاد

شهد قداس عيد الميلاد المجيد، الذي أُقيم بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، حضورا رسميا رفيع المستوى، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وحضر القداس عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، في مقدمتهم خالد عبد الغفار وزير الصحة، ومحمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وأسامة الأزهري وزير الأوقاف، وسامح الحنفي وزير الطيران، وهاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وبدر عبد العاطي وزير الخارجية، وشريف فاروق وزير التموين، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم.

كما شارك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وأحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ورانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وشهد القداس حضور عدد من الشخصيات العامة، من بينهم الفنانة لقاء سويدان، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، إلى جانب سفير فرنسا لدى مصر، في مشهد عكس روح التآخي والمشاركة الوطنية في الاحتفال بهذه المناسبة الدينية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.