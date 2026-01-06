الثلاثاء 06 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

بمشاركة 11 وزيرا، حضور رفيع المستوى في قداس عيد الميلاد المجيد (فيديو)

قداس الميلاد
قداس الميلاد
18 حجم الخط

شهد قداس عيد الميلاد المجيد، الذي أُقيم بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، حضورا رسميا رفيع المستوى، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وزراء قداس الميلاد

وحضر القداس عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، في مقدمتهم خالد عبد الغفار وزير الصحة، ومحمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وأسامة الأزهري وزير الأوقاف، وسامح الحنفي وزير الطيران، وهاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وبدر عبد العاطي وزير الخارجية، وشريف فاروق وزير التموين، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم.

كما شارك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وأحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ورانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وشهد القداس حضور عدد من الشخصيات العامة، من بينهم الفنانة لقاء سويدان، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، إلى جانب سفير فرنسا لدى مصر، في مشهد عكس روح التآخي والمشاركة الوطنية في الاحتفال بهذه المناسبة الدينية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حضور وزاري قداس عيد الميلاد عيد الميلاد المجيد

مواد متعلقة

قنوات"المتحدة" تنقل قداس عيد الميلاد المجيد من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة

بث مباشر، قداس عيد الميلاد المجيد من كاتدرائية ميلاد المسيح

السيسي مهنئا الأقباط بعيد الميلاد: كل عام وأنتم بخير ومصر في رعاية الله وحفظه
ads

الأكثر قراءة

تشكيل مباراة ساحل العاج وبوركينا فاسو في كأس الأمم الأفريقية

الجزائر تتأهل إلى ربع نهائي أمم إفريقيا بالفوز على الكونغو بهدف قاتل لـ بولبينة

السيسي من كاتدرائية ميلاد المسيح: أدعو المصريين إلى الوحدة وأن يكونوا على قلب رجل واحد.. لن نسمح لأحد بأن يفرق بيننا.. وأى مشكلة تحل ويفضل شعب مصر

السيسي يصل إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة لتهنئة البابا والأقباط

بث مباشر، قداس عيد الميلاد المجيد من كاتدرائية ميلاد المسيح

فيديو متداول يبرئ حسام حسن بعد شائعات استفزازه جمهور المغرب

قنوات"المتحدة" تنقل قداس عيد الميلاد المجيد من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة

التعادل السلبي يحسم الشوط الإضافي الأول من مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية

خدمات

المزيد

ارتفاع جديد في أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء ببورصة الدواجن

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد للكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته.. ماذا قدم أموريم مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تنوّع أماكن المال يعفي من حساب زكاة المال القديمة؟،أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما المقصود بالحافظ في قوله تعالى «إن كل نفس لما عليها حافظ»؟

ما حكم الشرع في الحلف المتكرر بالطلاق؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية