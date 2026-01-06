النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق مخزن قطع غيار سيارات بوسط البلد

18 حجم الخط

انتدبت نيابة وسط القاهرة الكلية المعمل الجنائي لبيان سبب حريق اندلع داخل مخزن قطع غيار السيارات بمنطقة وسط البلد، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 4 سيارات إطفاء لمكان الحريق لمحاولة السيطرة عليه.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد باندلاع حريق داخل مخزن قطع غيار السيارات بمنطقة وسط البلد، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ 4 سيارات إطفاء لمكان الحريق لمحاولة اخماده.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وجار إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامةالتحقيق.

أنواع الحرائق وكيفية التعامل معها

الحرائق التي تحدث في المواد الصلبة كالأخشاب والأوراق والملابس والمطاط وبعض أنواع البلاستيك، ومن أفضل مواد الإطفاء التي تستخدم لإطفاء هذا النوع من الحرائق هي الماء، كذلك بعض طفايات البودرة الجافة.

الحرائق التي تحدث في المواد السائلة مثل بنزين السيارات، الكيروسين، المذيبات، الكحوليات، ومن أفضل مواد الإطفاء المستخدمة لإطفاء هذا النوع من الحرائق هي: الرغاوي، ثاني أكسيد الكربون، الهالون، البودرة، ولا يفضل استخدام الماء لمكافحة هذا النوع من الحرائق، حيث يتسبب في زيادة انتشار الحريق.

