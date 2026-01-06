18 حجم الخط

كشف تقرير الطب الشرعي مفاجأة مأساوية في واقعة حريق شقة سكنية بمنطقة أم بيومي بدائرة مركز شرطة قليوب، حيث تبيّن أن الأم التي لقيت مصرعها مع طفليها كانت حاملًا وقت وقوع الحادث، ليرتفع عدد الضحايا فعليًا إلى أم وثلاثة من أبنائها، وليس طفلين فقط، ما ضاعف من فداحة المأساة.

مفاجأة مأساوية في واقعة حريق شقة سكنية بقليوب

وعلى ضوء ذلك، تباشر النيابة العامة بمركز شرطة قليوب التحقيقات، حيث قررت معاينة موقع الحريق، وندب المعمل الجنائي لبيان السبب الفني لاندلاع النيران، مع استعجال تحريات المباحث وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق نجم عن ماس كهربائي داخل الشقة السكنية بمنطقة ام بيومي دون وجود شبهة جنائية حتى الآن، على أن يتم حسم السبب النهائي عقب ورود تقرير المعمل الجنائي.

وكانت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية قد تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي أجزاء العقار، وذلك تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية.

كما تلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية، إخطارًا من المقدم حسام الحسيني رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل شقة سكنية ووجود وفيات.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارتي إطفاء مدعمتين بسيارة إسعاف، ونجحت القوات في السيطرة على النيران، إلا أن الحريق أسفر عن مصرع السيدة وطفليها متأثرين بإصاباتهم وهم: أماني أحمد سعيد 28 عامًا، وريّان محمد عبد العظيم عامان.



عبده محمد عبد العظيم – 4 أعوام، وجميعهم مقيمون بمنطقة أم بيومي، حيث صرحت النيابة العامة بدفن الجثامين عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.