النيابة تبدأ تحقيقاتها في انفجار أسطوانة غاز بسطح عقار بالبساتين

قررت النيابة العامة بالقاهرة، انتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب انفجار أسطوانة غاز صغيرة الحجم داخل غرفة بسطح أحد العقارات في منطقة البساتين، حيث أسفر الحادث عن سقوط جدار الغرفة واندلاع حريق محدود.

كما أمرت النيابة بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية لكشف ملابسات الواقعة.

وبحسب التحريات الأولية، فإن الحادث وقع أثناء قيام المصاب بطهي الطعام على موقد يعمل بأسطوانة غاز صغيرة الحجم، حيث حدث تسريب للغاز منها، مما أدى إلى تشبع الغرفة بالغاز، وعند إشعال الموقد انفجر الغاز داخل الغرفة ما تسبب في انهيار أحد جدرانها.

تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما جرى السيطرة على الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع إخطار الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

أيضا أسفر الحادث عن إصابة شخص بحروق مختلفة إثر نشوب الحريق داخل الغرفة السكنية أعلى سطح العقار بـ منطقة البساتين، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي بانفجار أنبوبة بوتاجاز داخل غرفة سكنية أعلى سطح عقار بدائرة قسم شرطة البساتين، ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء لمكان الحريق، وانتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وأسفر الحريق عن إصابة شخص وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وكشفت المعاينة الأولية، أنه أثناء قيام المصاب بطهي الطعام على موقد يعمل أنبوبة بوتاجاز صغيرة، حدث تسريب غاز من الأسطوانة أدى إلى تشبع الغرفة بالغاز، وعند إشعال الموقد اشتعلت النيران داخل الغرفة ووقع انفجار تسبب في سقوط أحد جدرانها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

