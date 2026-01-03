السبت 03 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس طالبين لاعتدائهما على فتاة لرفض أسرتها استمرار خطوبتها لأحدهما

حبس
حبس
18 حجم الخط

قررت النيابة العامة حبس طالبين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع عرض المجني عليها على مصلحة الطب الشرعي لبيان ما بها من إصابات، وذلك على خلفية واقعة اعتداء على فتاة بمنطقة المعادي، بعد رفض أسرتها الاستمرار في خطبتها لأحد المتهمين بسبب سوء سلوكه.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد كشفت ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن صورة لفتاة ادعت تعرضها للاعتداء من قبل شخصين، على إثر رفض أسرتها إتمام الخطبة.

بالفحص، تبين أن قسم شرطة المعادي تلقى بلاغًا من طالبة تقيم بدائرة القسم، أفادت بتعرضها للتعدي وإصابتها بجروح في الرقبة والوجه على يد شخصين، نتيجة خلافات نشبت بعد ارتباطها بأحدهما ورفض أسرتها استمرار الخطبة.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين، وهما طالبان يقيمان بدائرة القسم، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطب الشرعي التواصل الاجتماعي الأجهزة الأمنية النيابة العامة مواقع التواصل الاجتماعي

مواد متعلقة

النيابة تبدأ تحقيقاتها في انفجار أسطوانة غاز بسطح عقار بالبساتين

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل شقة سكنية بالزمالك

حبس شقيقين بتهمة الاعتداء على فتاة بالمعادي

تأييد سجن طفل المرور 3 سنوات بتهمة الاعتداء على طالب بـ"عصا بيسبول"

بعد انتشار فيديو، مسن يتهم خال زوجة نجله بالتعدي عليه

تسلق من فتحة بالباب، تفاصيل سرقة محل مجوهرات بالدرب الأحمر

حبس المتهمين بقتل شاب خلال مشاجرة في المقطم

دفاع البلوجر هدير عبدالرازق يودع أسباب الطعن في قضية التعدي علي القيم الأسرية

الأكثر قراءة

انتخابات النواب، غرفة عمليات حماة الوطن تستأنف متابعة التصويت بجولة الإعادة في الدوائر الملغاة

سعر الخضار اليوم، انخفاض الليمون والفاصوليا والبطاطس والطماطم تسجل 10 جنيهات

النقض تفصل اليوم في 35 طعنا على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب

الوطنية للانتخابات: انتظام التصويت باللجان الانتخابية وتأخر محدود في فتح بعضها

كأس الأمم الإفريقية، موعد مباراة السنغال والسودان بدور الـ 16 والقنوات الناقلة

رضا البحراوي يكشف سر اعتذاره عن حفلات أوروبا والخليج

الزمالك يحدد تسعيرة بيع ناصر ماهر وبيراميدز يرسل عرضًا رسميًا

الصحة: تقديم 360 ألف خدمة طبية ببورسعيد خلال 2025

خدمات

المزيد

قفزة في البلدي والبيضاء، ارتفاع سعر الفراخ اليوم السبت 3 يناير 2026

سعر الخضار اليوم، انخفاض الليمون والفاصوليا والبطاطس والطماطم تسجل 10 جنيهات

سعر السمك اليوم السبت، البلطي الأسواني يسجل 80 جنيها وارتفاع كبير في الجمبري

سعر الفاكهة اليوم السبت، 12 صنفا يتجاوز الـ 60 جنيها

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع بنين.. ثمن نهائي أمم أفريقيا والسوبر الإسباني.. أرسنال ضد ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم موت الصديق في المنام وعلاقته ببداية فترة من الراحة والاستقرار

دعاء الصائمين في اليوم الثاني من الأيام البيض لشهر رجب 1447

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 3 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
عاجل
‌‏ترامب: القبض على مادورو وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا