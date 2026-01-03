حبس طالبين لاعتدائهما على فتاة لرفض أسرتها استمرار خطوبتها لأحدهما

18 حجم الخط

قررت النيابة العامة حبس طالبين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع عرض المجني عليها على مصلحة الطب الشرعي لبيان ما بها من إصابات، وذلك على خلفية واقعة اعتداء على فتاة بمنطقة المعادي، بعد رفض أسرتها الاستمرار في خطبتها لأحد المتهمين بسبب سوء سلوكه.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد كشفت ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن صورة لفتاة ادعت تعرضها للاعتداء من قبل شخصين، على إثر رفض أسرتها إتمام الخطبة.

بالفحص، تبين أن قسم شرطة المعادي تلقى بلاغًا من طالبة تقيم بدائرة القسم، أفادت بتعرضها للتعدي وإصابتها بجروح في الرقبة والوجه على يد شخصين، نتيجة خلافات نشبت بعد ارتباطها بأحدهما ورفض أسرتها استمرار الخطبة.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين، وهما طالبان يقيمان بدائرة القسم، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر النيابة العامة التحقيق.

