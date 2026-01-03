النقض تفصل اليوم في 35 طعنا على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب

18 حجم الخط

تحدد محكمة النقض، في جلستها المنعقدة بعد قليل مصير 35 طعنًا على نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك عقب إحالتها من المحكمة الإدارية العليا لاختصاص محكمة النقض بنظر صحة العضوية، مع الحكم ببطلان عريضة دعوى واحدة.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قررت، في 29 ديسمبر الماضي، إحالة الطعون المقدمة على نتائج جولة الإعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات إلى محكمة النقض، باعتبارها الجهة المختصة بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب.

وفي السياق ذاته، سبق أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إلغاء العملية الانتخابية بعدد كبير من الدوائر التابعة لـ7 محافظات، وذلك على خلفية رصد مخالفات جسيمة شملت خروقات للدعاية الانتخابية أمام مقار اللجان، وعدم تسليم المرشحين أو وكلائهم صورًا من محاضر حصر الأصوات، فضلًا عن وجود تفاوت بين أعداد الأصوات المعلنة باللجان الفرعية والعامة.

وتصدرت محافظتا سوهاج وقنا قائمة الدوائر التي أُلغيت نتائجها خلال الجولة الأولى من المرحلة الأولى للانتخابات، حيث تم إلغاء النتائج في 7 دوائر من أصل 8 بمحافظة سوهاج، وهي: سوهاج، أخميم، المراغة، طهطا، جرجا، المنشاة، ودار السلام، بينما كانت دائرة البلينا الوحيدة التي لم يشملها قرار الإلغاء.

وفي وقت سابق، حسمت المحكمة الإدارية العليا الجدل المثار بشأن قرارات لجان الفرز الخاصة بالجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، بعد نظرها 257 طعنًا مقدمة من مرشحين بعدد من الدوائر الانتخابية.

وانتهت المحكمة إلى رفض وعدم الاختصاص في 256 طعنًا، وقبول طعن واحد فقط، مقدم من المرشح وليد شوقي عن دائرة طلخا ونبروه بمحافظة الدقهلية، حيث قضت المحكمة بإعادة الانتخابات بالدائرة.

وجاءت تفاصيل الأحكام الصادرة كالتالي: إحالة 37 طعنًا إلى محكمة النقض لعدم اختصاص مجلس الدولة، ورفض 211 طعنًا، وعدم قبول 6 طعون، والحكم ببطلان طعن واحد، إلى جانب عدم قبول طعن آخر لسبق الفصل فيه.

