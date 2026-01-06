عودة حركة المرور لطبيعتها بعد حريق تريلا بطريق إسكندرية الصحراوي.. وسيارة تنهي حياة طالب بشبرا

18 حجم الخط

عادت حركة المرور إلى طبيعتها على طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، بعد حادث اشتعال تريلا في الساعات الأولى من صباح اليوم، عقب اصطدامها بالرصيف، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، كما شهدت منطقة بهتيم بمحافظة القليوبية حادث تصادم مأساوي أسفر عن وفاة طالب وإصابة 3 أشخاص آخرين.

كانت غرفة عمليات النجدة بوزارة الداخلية، تلقت بلاغًا يفيد باشتعال تريلا أعلى طريق القاهرة – الإسكندرية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ.

تم فرض كردون حول التريلا المشتعلة واتخاذ الإجراءات الأمنية والمرورية لتسهيل حركة الطريق، فيما تعاملت سيارات الإطفاء مع الحريق حتى تمكنت من إخماده، وتبين من خلال الفحص أن التريلا اصطدمت بالرصيف نتيجة اختلال عجلة القيادة فى يد السائق، ما أدى إلى اشتعالها، ولم يسفر الحادث عن أى خسائر او إصابات بشرية.

واصلت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية جهودها لرفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية إلى طبيعتها في أسرع وقت، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

سيارة مسرعة في شبرا الخيمة



وفى سياق آخر، شهدت منطقة بهتيم مساكن إسكو، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حادثًا مأساويًا أسفر عن مصرع طالب وإصابة شخصين آخرين، إثر دهسهم بسيارة ربع نقل كانت تسير عكس الاتجاه بسرعة زائدة.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بوقوع حادث دهس بمنطقة مساكن إسكو، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن سيارة ربع نقل اصطدمت بثلاثة أشخاص أثناء سيرها عكس الاتجاه.

وأسفر الحادث عن وفاة الطالب سيف ع.ع 16عامًا في الحال، بينما أُصيب كل من كمال أ.ع وبلال م.ف بإصابات متفرقة، وتم نقلهما إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج اللازم.



وفر قائد السيارة من موقع الحادث عقب ارتكابه الواقعة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبطه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وصرحت النيابة بدفن جثمان الطالب عقب الانتهاء من أعمال التشريح، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الحادث، في الوقت الذي طالبت فيه أسرة الضحية بسرعة ضبط السائق الهارب وتقديمه للعدالة.

