الثلاثاء 06 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

عودة حركة المرور لطبيعتها بعد حريق تريلا بطريق إسكندرية الصحراوي.. وسيارة تنهي حياة طالب بشبرا

حريق سيارة
حريق سيارة
18 حجم الخط

عادت حركة المرور إلى طبيعتها على طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، بعد حادث اشتعال تريلا في الساعات الأولى من صباح اليوم، عقب اصطدامها بالرصيف، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، كما شهدت منطقة بهتيم بمحافظة القليوبية حادث تصادم مأساوي أسفر عن وفاة طالب وإصابة 3 أشخاص آخرين.

كانت  غرفة عمليات النجدة  بوزارة الداخلية، تلقت بلاغًا يفيد باشتعال تريلا أعلى طريق القاهرة – الإسكندرية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ.

تم فرض كردون حول التريلا المشتعلة واتخاذ الإجراءات الأمنية والمرورية لتسهيل حركة الطريق، فيما تعاملت سيارات الإطفاء مع الحريق حتى تمكنت من إخماده، وتبين من خلال الفحص أن التريلا اصطدمت بالرصيف نتيجة اختلال عجلة القيادة فى يد السائق، ما أدى إلى اشتعالها، ولم يسفر الحادث عن أى خسائر او إصابات بشرية.

 

واصلت  الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية جهودها لرفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية إلى طبيعتها في أسرع وقت، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

سيارة مسرعة في شبرا الخيمة


وفى سياق آخر، شهدت منطقة بهتيم مساكن إسكو، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حادثًا مأساويًا أسفر عن مصرع طالب وإصابة شخصين آخرين، إثر دهسهم بسيارة ربع نقل كانت تسير عكس الاتجاه بسرعة زائدة.

تلقت  الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بوقوع حادث دهس بمنطقة مساكن إسكو، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن سيارة ربع نقل اصطدمت بثلاثة أشخاص أثناء سيرها عكس الاتجاه.

وأسفر الحادث عن وفاة الطالب سيف ع.ع 16عامًا في الحال، بينما أُصيب كل من كمال أ.ع وبلال م.ف بإصابات متفرقة، وتم نقلهما إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج اللازم.
 

وفر قائد السيارة من موقع الحادث عقب ارتكابه الواقعة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبطه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.
وصرحت النيابة بدفن جثمان الطالب عقب الانتهاء من أعمال التشريح، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الحادث، في الوقت الذي طالبت فيه أسرة الضحية بسرعة ضبط السائق الهارب وتقديمه للعدالة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حادث طريق القاهرة الإسكندرية اشتعال تريلا حوادث الطرق المرور غرفة عمليات النجدة الامن العام رفع آثار الحادث اخبار الحوادث

مواد متعلقة

حالة المرور اليوم، كثافات متحركة بشوارع وسط البلد وكورنيش النيل وتباطؤ بالهرم

ضبط 34 بلطجيا وهاربا من المراقبة و62 سلاحا ناريا خلال حملات بالمحافظات

أخبار الحوادث اليوم.. سقوط عصابة للنصب بزعم توفير تذاكر طيران ورحلات دينية.. غلق مصنع مياه معدنية «بير سلم» بالجيزة.. وتفاصيل حريق مصنع بأكتوبر

ارتكبوا 51 جريمة، سقوط عصابة للنصب بزعم توفير تذاكر طيران ورحلات دينية بأسعار مخفضة 

مأساة في حلوان، وفاة طفلتين وإصابة الثالثة في حريق بشقة سكنية

ضبط 4 أشخاص بتهمة غسل 40 مليون جنيه حصيلة التهرب الضريبي

خلافات أسرية السبب، الأمن يكشف غموض تغيب فتاة المعادى

القضاء على بؤرة إجرامية لتجارة المواد المخدرة بأسوان

الأكثر قراءة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 9 أصناف دفعة واحدة والطماطم تقفز إلى 14 جنيها بسوق الجملة

بمشاركة السيسي، الكنيسة القبطية تحتفل بعيد الميلاد المجيد مساء اليوم

ماسكات طبيعية مرطبة قبل النوم، لبشرة نضرة صباحا

بالأسماء، تعيين قيادات جديدة بجامعة القاهرة

تجديد حبس 4 عاطلين بتهمة غسل 40 مليون جنيه حصيلة التهرب الضريبي بالقاهرة

5970 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

عودة حركة المرور لطبيعتها بعد حريق تريلا بطريق إسكندرية الصحراوي.. وسيارة تنهي حياة طالب بشبرا

جنوح سفينة تركية في مضيق كيرتش بالبحر الأسود

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الاثنين

الدينار الأردني يسجل 67.32 جنيها في البنك المركزي

سعر صرف الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الإثنين

أسعار الخردة في الأسواق ببداية تعاملات اليوم الإثنين 5-1-2026

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته.. ماذا قدم أموريم مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أصلها وحكمها والقول الفصل في توقيتها، كل ما تريد معرفته عن معجزة الإسراء والمعراج

تفسير حلم الحزن في المنام وعلاقته بالإصابة بمرض والتعافي بعد فترة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 6 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية