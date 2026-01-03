السبت 03 يناير 2026
حجز قضية منتصر الزيات في اتهامه بارتكاب وقائع سب وقذف للحكم 31 يناير

منتصر الزيات، فيتو
منتصر الزيات، فيتو
 قررت محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة، منذ قليل، حجز القضية رقم 3262 لسنة 2025، والمتهم فيها المحامي محمد المنتصر عبد المنعم علي، الشهير إعلاميًا بـ«منتصر الزيات»، للحكم بجلسة 31 يناير الجاري، وذلك في القضية المتعلقة باتهامه بحشد أنصاره عبر الإنترنت للتأثير على سير العدالة، وارتكاب وقائع سب وقذف وتهديد باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وشهدت الجلسة حضور هيئة دفاع المتهم، كما حضر دفاع الدكتور هاني سامح المحامي، مقدم البلاغ، الذي تمسك بالادعاء بالحق المدني وإلزام المتهم بتعويض مؤقت قدره مليون جنيه، فيما قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم عقب استكمال المرافعات والاطلاع على أوراق القضية.

وكانت مباحث تكنولوجيا المعلومات انتهت في تقريرها الفني إلى أن الحساب المستخدم في البث يخص المتهم، وأن الفيديو المنشور تضمن عبارات مسيئة وتشهيرًا ودعوة لحشد المتابعين للتأثير في سير دعوى قضائية.

وأمرت النيابة العامة بإحالة الزيات للمحاكمة بتهم السب والقذف والتهديد واستخدام وسائل تقنية المعلومات في بث محتوى يدعو للحشد بجلسات المحاكم.

وبحسب أوراق القضية، فإن الزيات بثّ عبر صفحته على موقع «فيسبوك» مقطع فيديو مباشرًا استمر لنحو نصف ساعة، تضمن – وفق ما أثبته تقرير الفحص الفني لمباحث تكنولوجيا المعلومات – عبارات سب وقذف، قبل أن يدعو متابعيه ومحامين من أنصاره إلى الحضور الجماعي لجلسة نظر دعاوى شطبه أمام مجلس الدولة.

يُذكر أن أوراق الدعوى جاء بها كذلك الإشارة إلى مقطع مصوَّر على القنوات الفضائية لمنتصر الزيات، ظهر فيه وهو يتناول واقعة اغتيال المفكر الراحل فرج فودة بلغة اعتبرها البلاغ «تمجيدًا للجريمة وتحريضًا على تكرارها» بحق من يتبنَّون أفكارًا مماثلة، حيث نُسب إليه وصف ما جرى بأنه  قرار صائب مع الدعوة إلى استهداف واغتيال كل من يسير على نهجه الفكري. 

كما تضمن المقطع ذاته عبارات مسيئة للجمهورية والدولة في ظل فترة الإرهاب الإخواني،  وهو ما اعتبره مقدم البلاغ نموذجًا لنمطٍ تحريضي ومتجاوز في الخطاب العام ودعم الجماعات من قبل المتهم.

