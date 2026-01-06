تأجيل استئناف النيابة العامة على براءة البلوجر أكرم سلام

18 حجم الخط

قررت محكمة جنح مستأنف المقطم تأجيل أولى جلسات استئناف النيابة العامة على براءة البلوجر أكرم سلام لاتهامه باستعراض القوة والتلويح بالعنف بقصد ترويع سيدة أردنية إلى جلسة 13 يناير الجاري.

وجاء أمر إحالة المتهم أكرم سلام في القضية التي حملت رقم 9597 لسنة 2025 جنح المقطم، أنه في يوم دائرة قسم المقطم استعرض القوة ولوح بالعنف قبل المجني عليها “ا. ا. ع”، وذلك بقصد تكدير الأمن والسكينة العامة وفرض السيطرة وروع المواطنين وبث الرعب في نفوسهم، وذلك حال كونه محرزا سلاحا أبيض سكين.

كانت الأجهزة الأمنية، تلقت بلاغًا من سيدة تتهم اليوتيوبر أكرم سلام وآخرين بالتعدي عليها وإصابتها بمنطقة المقطم، لوجود خلافات بينهما حول نسبة الأرباح الخاصة بقناة المبلغة على موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب”، متخصصة في المأكولات.

وأسند أمر الإحالة للمتهم، أكرم سلام تهمة استعراض القوة في منطقة المقطم.

الجدير بالذكر، أن محكمة جنايات المعادي كانت قد قضت بالسجن 3 سنوات على اليوتيوبر أكرم سلام في العديد من التهم المنسوبة إليه منها، التهديد والابتزاز لإعلامي شهير، ومخالفة جرائم تقنية المعلومات والسبب والقذف الذي يتضمن طعنا في الأعراض.

