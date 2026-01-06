الثلاثاء 06 يناير 2026
استدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في نشوب حريق داخل مصنع بلاستيك بأكتوبر

نشوب حريق داخل مصنع
نشوب حريق داخل مصنع بلاستيك، فيتو
أمرت نيابة الجيزة باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في حادث نشوب حريق داخل مصنع لإنتاج البلاستيك في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر. 

 

وكانت نيابة الجيزة قد أمرت بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق نشب داخل مصنع لإنتاج البلاستيك في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر. 

 

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق نشب بمصنع "بولي تك" لصناعة البلاستيك، مقام على مساحة 6 آلاف متر مربع بالمنطقة الصناعية الرابعة، ويتكون من دور واحد، والتهم الحريق كافة محتويات المصنع، وتسبب في إصابة 6 أشخاص. 

 

وسيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب داخل مصنع لإنتاج البلاستيك في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، ما أدى إلى تصاعد كثيف لألسنة اللهب والدخان، ونتج عنه إصابة عدد من العمال بالاختناق وتم إسعافهم بموقع الحادث. 

إخماد حريق مصنع بلاستيك في أكتوبر
وكانت غرفة عمليات أكتوبر قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع بلاستيك فى المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت 4 سيارات إطفاء وسلم هيدروليكي إلى موقع الحريق، وتولى رجال الحماية المدنية محاصرة النيران من الاتجاهات كافة ومنع امتدادها للمنشآت المجاورة، وتمت عملية إخماد الحريق بالكامل.

وكشفت التحريات الأولية في حريق مصنع البلاستيك بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر عن إصابة 5 أشخاص بحالات اختناق جراء الأدخنة السامة المتصاعدة من الحريق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

