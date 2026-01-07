الدوري الإيطالي، فيرونا يتقدم على نابولي بثنائية في الشوط الأول

18 حجم الخط

الدوري الإيطالي، تقدم فريق هيلاس فيرونا على نظيره نابولي، بثنائية نظيفة في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، ضمن الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي.

ورغم سيطرة فريق نابولي على مجريات الأمور في الدقائق الأولى مستغلا عاملي الأرض والجمهور، إلا أن الضيوف فريق هيلاس فيرونا أحرزوا هدفا في الدقيقة 16 عن طريق مارتين فريز مستغلا تمريرة بينية من شيخ نياسي.

بعدها استمرت سيطرة نابولي، مع اعتماد هيلاس فيرونا على الهجمات المرتدة التي تجح في إحداها في الحصول على ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بالدقيقة 27 بعد العودة لتقنية الفيديو، ليتصدى لها جيفت أوربان ويسددها بنجاح.

ورغم هجمات نابولي بعدها إلا أنها مرت جميعا دون خطورة حقيقية لينتهي الشوط الأول بتقدم هيلاس فيرونا على نابولي بثنائية نظيفة.

تشكيل نابولي أمام هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

ضم تشكيل نابولي أمام هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي كلا من:

حراسة المرمى: ميلينكوفيتش

خط الدفاع: دي لورينزو، رحماني، بونجيورنو.

خط الوسط: بوليتانو، لوبتكا، ماكتومناي، جوتيريز.

خط الهجوم: إلماس، لانج، هويلوند.

تشكيل هيلاس فيرونا ضد نابولي في الدوري الإيطالي

فيما ضم تشكيل هيلاس فيرونا ضد نابولي في الدوري الإيطالي كلا من:

حراسة المرمى: مونتيبو.

خط الدفاع: نونيز، كوتشاب، فالنتين.

خط الوسط: براداريتش، شيخ نياسي، جاليارديني، بيرنيدي، مارتين فريز.

خط الهجوم: سار، جيفت أوربان.

يوفنتوس يستعيد نغمة الانتصارات ويضرب ساسولو بثلاثية نظيفة

وفي لقاء آخر ضمن نفس الجولة، فاز يوفنتوس على حساب مضيفه ساسولو بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب ساسولو، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

سجل هدف التقدم لصالح يوفنتوس اللاعب طارق موهاريموفيتش في الدقيقة 16 من اللقاء.

وفي الشوط الثاني الذي تسيده يوفنتوس بالكامل عزز السيدة العجوز تقدمه بالهدفين الثاني والثالث، في الدقيقة 62 عن طريق ميريتي والدقيقة 64 عن طريق جوناثان ديفيد.

سيطر يوفنتوس على مجريات المباراة طولا وعرضا، خاصة في الشوط الثاني، وأهدر الكثير من الفرص على مرمى ساسولو، المتراجع في منطقة جزاءه في أغلب فتراتها.

فريق ساسولو، فيتو

استفاقة لصالح ساسولو

شهدت الدقائق العشر الأخيرة من عمر اللقاء، استفاقة هجومية من جانب ساسولو، بحثا عن هدف حفظ ماء الوجه، وحاصر فريق يوفنتوس في وسط ملعبه، وأتيحت له بعض الفرص على مرمى اليوفي، ولكن تصدى لها دفاع الأخير وحارس مرماه ببراعة.

