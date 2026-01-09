الجمعة 09 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

البترول: اكتشافات جديدة بالصحراء الغربية تضيف 4500 برميل يوميًا

المهندس كريم بدوي،
المهندس كريم بدوي، فيتو
18 حجم الخط

قالت وزارة البترول: إن  نتائج حفر 4 آبار استكشافية جديدة بالصحراء الغربية لشركات خالدة وثروة وبرج العرب، أسفرت عن إضافة قرابة 4500 برميل بترول خام يوميًا و2.6 مليون قدم مكعب غاز يوميًا.

يأتي ذلك ​في إطار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تكثيف أعمال الاستكشاف للبترول والغاز.

اكتشافات جديدة بأياد مصرية 

 

و حققت شركة ثروة للبترول -وهي شركة مصرية مائة بالمائة- كشفًا جديدًا بالبئر (EAS Z-3) بمنطقة شرق أبو سنان، بمعدل إنتاج مبدئي 1500 برميل زيت يوميًا، وجارٍ استكمال الاختبارات، وتقييم حجم المخزون المضاف بعد انتهاء الاختبارات.

​وحققت شركة خالدة للبترول كشفين جديدين بإجمالي إنتاج يزيد على 1500 برميل بترول خام يوميًا ونحو 1.7 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، وذلك من خلال البئر (SULTAN S-1X RC)، إلى جانب البئر (ALEX NW-1X) في منطقة تنمية مطروح.

​كما نجحت شركة برج العرب للبترول في تحقيق كشف جديد بالبئر (AS Z-2X) في منطقة تنمية أبو سنان، وأظهرت نتائج الاختبار معدلات إنتاج بلغت 1305 برميل يوميًا، بالإضافة إلى 0.9 مليون قدم مكعب غاز مصاحب يوميًا، وجارٍ الإعداد لربط البئر على الإنتاج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

آبار استكشافية إكتشافات جديدة البترول والثروة المعدنية الفاتورة الاستيرادية برج العرب للبترول زارة البترول والثروة المعدنية شركة خالدة للبترول مطروح والثروة المعدنية
ads

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة السنغال ومالي بعد مرور 30 دقيقة بكأس أمم إفريقيا 2025

الخليج يكتسح ضمك برباعية في الدوري السعودي

ارتفاع مصابي حريق مخزن مواسير بلاستيك بالمنوفية لـ16 شخصا

آرسنال يتوصل لاتفاق لتجديد عقد طويل الأمد لـ ساكا

تطورات هامة بشأن صفقة انتقال عمرو الجزار إلى الأهلي

طريق مصر، تشكيل مباراة السنغال ومالي في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025

طاقم تحكيم سنغالي يدير مواجهة الجزائر ضد نيجيريا بأمم أفريقيا

إصابة 7 أشخاص في حريق مخزن مواسير بلاستيك بالمنوفية

خدمات

المزيد

سعر طن الأرز عريض الحبة في السوق المحلية اليوم الجمعة

448.73 جنيه سعر الدولار في بنك السودان المركزي

طرق دفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًّا دون الحاجة إلى انتظار المحصل

قطع المياه 5 ساعات عن قرية البراجيل في الجيزة

المزيد

انفوجراف

أرقام مواجهات ريال مدريد ضد برشلونة قبل نهائي السوبر الإسباني (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: آية الميراث في سورة النساء قطعية لا تقبل الاختلاف

أهم المعلومات عن سورة الهمزة وسبب نزولها

تفسير رؤية الصلاة عكس القبلة في المنام وعلاقته بارتكاب المعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية