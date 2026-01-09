البترول: اكتشافات جديدة بالصحراء الغربية تضيف 4500 برميل يوميًا

18 حجم الخط

قالت وزارة البترول: إن نتائج حفر 4 آبار استكشافية جديدة بالصحراء الغربية لشركات خالدة وثروة وبرج العرب، أسفرت عن إضافة قرابة 4500 برميل بترول خام يوميًا و2.6 مليون قدم مكعب غاز يوميًا.

يأتي ذلك ​في إطار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تكثيف أعمال الاستكشاف للبترول والغاز.

اكتشافات جديدة بأياد مصرية

و حققت شركة ثروة للبترول -وهي شركة مصرية مائة بالمائة- كشفًا جديدًا بالبئر (EAS Z-3) بمنطقة شرق أبو سنان، بمعدل إنتاج مبدئي 1500 برميل زيت يوميًا، وجارٍ استكمال الاختبارات، وتقييم حجم المخزون المضاف بعد انتهاء الاختبارات.

​وحققت شركة خالدة للبترول كشفين جديدين بإجمالي إنتاج يزيد على 1500 برميل بترول خام يوميًا ونحو 1.7 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، وذلك من خلال البئر (SULTAN S-1X RC)، إلى جانب البئر (ALEX NW-1X) في منطقة تنمية مطروح.

​كما نجحت شركة برج العرب للبترول في تحقيق كشف جديد بالبئر (AS Z-2X) في منطقة تنمية أبو سنان، وأظهرت نتائج الاختبار معدلات إنتاج بلغت 1305 برميل يوميًا، بالإضافة إلى 0.9 مليون قدم مكعب غاز مصاحب يوميًا، وجارٍ الإعداد لربط البئر على الإنتاج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.