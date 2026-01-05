الكشف على 1301 مريض في قافلة طبية بسدمنت الجبل ببني سويف

18 حجم الخط

أعلنت محافظة بني سويف، استمرار جهودها في دعم المنظومة الصحية بالقرى الأكثر احتياجًا، من خلال تنظيم القوافل الطبية المجانية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

وأكد محافظ بني سويف، أهمية هذه القوافل في توفير خدمات صحية متكاملة للمواطنين داخل أماكن إقامتهم، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم وتحقيق العدالة في تقديم الخدمة الطبية، مع التأكيد على استمرار التنسيق الكامل مع مديرية الصحة لضمان انتظام القوافل وتحقيق أقصى استفادة منها.

قافلة طبية بقرية سدمنت الجبل ببني سويف

وأوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، في تقرير عرضه على المحافظ، أنه تم تنفيذ قافلة طبية علاجية بقرية سدمنت الجبل التابعة لمركز إهناسيا، على مدار يومي السبت والأحد الموافقين 3 و4 يناير الجاري، مع الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأضاف وكيل صحة بني سويف، أن القافلة الطبية شارك بها فريق عمل متكامل ضم الدكتور ياسر خيري الشرقاوي منسق القوافل، والدكتور محمد خلف عبد الحميد مسؤول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج فرج مسؤول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمي مسؤول إعداد الموقع وتجهيز العيادات.

كشف وعلاج بالمجان لـ1301 مريض

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن القافلة قدمت خدماتها من خلال 9 عيادات طبية شملت 8 تخصصات متنوعة، هي الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، العظام، والأسنان، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1301 مريض وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، إلى جانب إجراء 100 تحليل معمل دم، و36 تحليل طفيليات، و4 حالات أشعة عادية، و92 حالة موجات فوق صوتية، فضلًا عن تحويل 3 مرضى لعمل تقارير طبية على نفقة الدولة، وتحويل حالة واحدة إلى المستشفيات لاستكمال العلاج.

3845 خدمة طبية متنوعة بالقافلة المجانية

كما تضمنت القافلة تنفيذ عدد من ندوات التثقيف الصحي، استفاد منها 160 مواطنًا، وتناولت موضوعات متعددة من بينها الوقاية من فيروس كورونا، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، الكشف المبكر عن سرطان الثدي، سلامة الغذاء، مخاطر سوء استخدام الأدوية، وأهمية الرضاعة الطبيعية، إضافة إلى التغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة الشهرية، إلى جانب إجراء فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 300 مواطن، ليصل إجمالي ما قدمته القافلة من خدمات طبية متنوعة إلى 3845 خدمة لأهالي القرية.

