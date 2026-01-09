الجمعة 09 يناير 2026
أخبار مصر

مائل للدفء نهارا، الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس  غدا السبت، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد، وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد البرودة فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء، مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

 

طوارئ بالموانئ وقناة السويس بسبب سوء حالة الطقس

انقلاب في درجات الحرارة ورياح وأمطار، حالة الطقس اليوم الجمعة

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد الإحساس ببرودة الطقس

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد،والسواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس  شديد البرودة آخر الليل، وفى الصباح الباكرعلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  20

درجة الحرارة الصغرى: 11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 10

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 10
  

