طرد أم استقالة، لأول مرة شاكر محظور يوضح حقيقة طرده من عمله ضابط شرطة

استمعت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، لأول مرة لرد محمد شاكر على فيديوهات انتشرت بأنه قد طرد من عمله بوزارة الداخلية.

 

وقال شاكر محظور “أنا استقلت من عملي بوزارة الداخلية بكامل إرادتي.. والكلام اللي بيتردد مفيش دليل عليه، وأنا مش برد ومفيش أي تصريح ليَّ عليه”.

 

شقق وفيلا وملايين من لايف 

وقال شاكر خلال التحقيقات إنه يمتلك شقق لا يستطيع تذكرها وعلى سبيل المثال قال شاكر خلال التحقيقات إنه يمتلك شقة بمدينتي تقدر بـ7 ملايين، وأنه قام بسداد 4 ملايين جنيه من قيمتها حتى الآن، ولديه شقة أخرى بمدينتي تحت الإنشاء تقدر قيمتها بـ8 ملايين، سدد منها 1.7 مليون حتى الآن، بنتهاوس بالساحل يقدر بـ16 مليونًا، سدد منها 2 مليون، وفيلا تقدر بـ٥٤ مليون جنيه، سدد منها حوالي ١٠ ملايين جنيه… والباقي على دفعات خلال ٣ سنوات.

وأكد شاكر محظور بالتحقيقات أن مصدر دخله الوحيد هو منصة التيك توك من خلال ظهوره عليها بلايف يومي تتراوح مدته من ٦ إلى ٨ ساعات.

وأوضح المتهم أنه كان يسعى إلى جذب التفاعل عبر فيديوهات "للكوميديا والضحك"، لكنه لم يتوقع أن تؤدي إلى أزمة أو ملاحقة قانونية.

وتعود الواقعة إلى ضبط شاكر محظور في منطقة التجمع الأول وبحوزته مواد مخدرة وسلاح غير مرخص، ليواجه بذلك اتهامات مركبة تجمع بين إساءة استخدام الإنترنت وحيازة المخدرات والأسلحة، وهو ما يضعه تحت طائلة القانون.

 

البلوجر شاكر: “الحشيش للتعاطي بقصد التفاريح”

ونفى البلوجر شاكر نشره أي محتوى مخل، قائلًا: “عمري ما قلت كلمة عيب في لايفاتي ولما كنت بلاقي حد هيتجاوز كنت بوقفه عند حده”.

وأضاف البلوجر شاكر أن أحد منافسيه هو من حاول الإيقاع به، وقد يكون قد وضع له السلاح في السيارة نافيًا صلته به، مشيرًا إلى أنه يتعاطى مخدر الحشيش من باب التفاريح.

وعن مصادر دخله، أكد أنه لا يعمل وأن ما يجنيه هو من خلال اللايفات التي يظهر فيها عبر منصة “ التيك توك”، وقد اشترى عددًا من العقارات وسيارة ملاكي وعددًا من الهواتف المحمول ماركة آيفون، قائلًا إنه يتلقى هدايا من شخصيات ليست مصرية بالملايين.

التيك توك البلوجر شاكر القاهرة الجديدة وزارة الداخلية منصة التيك توك مواد مخدرة منطقة التجمع محمد شاكر

