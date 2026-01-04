الأحد 04 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

فبرك صور بالذكاء الاصطناعي، قرار جديد ضد عامل انتحل صفة ضابط للنصب على المواطنين

حبس متهم،فيتو
حبس متهم،فيتو
18 حجم الخط

أمرت نيابة الأموال العامة، بتفريغ هواتف ومحادثات عامل لاتهامه بارتداء الملابس الأميرية وانتحال صفة ضابط شرطة في محاولة للنصب والاحتيال على المواطنين بمحافظة الاسماعيلية وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

عقب مواجهة المتهم، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه انتحل صفة ضابط شرطة، ونشر صورًا له يرتدي فيها الملابس الأميرية بعد أن فبركتها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

ضبط مشرد يحمل سلاحًا أبيض بعد تداول صور له بالغربية

وعلى جانب آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية من كشف ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تعرض أحد الأشخاص لمحاولة تهديد من قبل مشرد يحمل سلاحًا أبيض "كتر"، ويرتدي ملابس عسكرية رثة، معرضًا سلامة المواطنين للخطر.

تفاصيل الواقعة

بالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات سابقة بهذا الشأن.

تم تحديد وضبط المشكو في حقه، وهو مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا، واتضح أنه يعاني من اضطراب نفسي، مما ساهم في تصرفاته الخطرة تجاه المارة.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة للتأكد من ملابساتها كاملة وضمان سلامة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاجراءات القانونية التواصل الاجتماعي الذكاء الاصطناعي النيابة العامة بمحافظة الإسماعيلية مواقع التواصل الاجتماعي نصب والإحتيال على المواطنين نيابة الأموال العامة

مواد متعلقة

التصريح بدفن شخص لقى مصرعه في حادث انقلاب سيارته أمام مدينة الرحاب

٣ قرارات ضد أخطر عصابة لخطف الهواتف المحمولة من المواطنين

نص اعترافات تشكيل عصابي بتهمة سرقة المواقع تحت الإنشاء بالتجمع

استعجال التقرير الطبي لطالب جامعي صدمه أتوبيس أثناء محاولته الهروب من الكلاب الضالة

تفريغ محادثات سمسار بتهمة غسل 35 مليون جنيه بأسيوط

حبس شخصين بتهمة غسل 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات

بحيلة خدمة عملاء البنوك، ٣ قرارات ضد تشكيل عصابي للنصب على المواطنين

قرارات جديد ضد عنصر إجرامي غسل 200 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الأكثر قراءة

3 منتخبات تحمل آمال العرب في أمم أفريقيا بعد وداع تونس والسودان

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

ارتفاع جميع الأصناف باستثناء عباد الشمس، أسعار الزيت اليوم الأحد في الأسواق

ارتفاع الضاني 26 جنيها وانخفاض الكندوز، أسعار اللحوم اليوم الأحد في الأسواق

ارتفاع السلفات 2241 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 4 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

هاريس: اختطاف مادورو يهدد بفوضى تدفع ثمنها العائلات الأمريكية

رئيسها عليه أن يقلق، روبيو يلمح إلى الهدف التالي لأمريكا بعد سقوط مادورو

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم الأحد، البلطي يواصل ارتفاعه والمكرونة تقفز إلى 145 جنيها

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يسجل 13 جنيها والموز ينافس التفاح بالأسواق

ارتفاع جميع الأصناف باستثناء عباد الشمس، أسعار الزيت اليوم الأحد في الأسواق

كيفية إنهاء إجراءات السفر قبل التوجه إلى المطار

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 4 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 4 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 4 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads