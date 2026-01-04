فبرك صور بالذكاء الاصطناعي، قرار جديد ضد عامل انتحل صفة ضابط للنصب على المواطنين

18 حجم الخط

أمرت نيابة الأموال العامة، بتفريغ هواتف ومحادثات عامل لاتهامه بارتداء الملابس الأميرية وانتحال صفة ضابط شرطة في محاولة للنصب والاحتيال على المواطنين بمحافظة الاسماعيلية وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

عقب مواجهة المتهم، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه انتحل صفة ضابط شرطة، ونشر صورًا له يرتدي فيها الملابس الأميرية بعد أن فبركتها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

ضبط مشرد يحمل سلاحًا أبيض بعد تداول صور له بالغربية

وعلى جانب آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية من كشف ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تعرض أحد الأشخاص لمحاولة تهديد من قبل مشرد يحمل سلاحًا أبيض "كتر"، ويرتدي ملابس عسكرية رثة، معرضًا سلامة المواطنين للخطر.

تفاصيل الواقعة

بالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات سابقة بهذا الشأن.

تم تحديد وضبط المشكو في حقه، وهو مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا، واتضح أنه يعاني من اضطراب نفسي، مما ساهم في تصرفاته الخطرة تجاه المارة.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة للتأكد من ملابساتها كاملة وضمان سلامة المواطنين.

