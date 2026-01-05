بأسعار مخفضة، حجز عصابة بتهمة النصب بزعم توفير تذاكر طيران ورحلات دينية

18 حجم الخط

أمرت نيابة الأموال العامة، بحجز تشكيل عصابى بالجيزة، لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك ٢٤ ساعة علي ذمة ورود التحريات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنسيقًا وقطاع الأمن العام قيام تشكيل عصابى يضم 3 أشخاص تخصص نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال إيهامهم بقدرتهم على توفير تذاكر طيران وتأشيرات لرحلات دينية بأسعار مخفضة، والتحصل منهم على مبالغ مالية عبر وسائل الدفع الإلكترونى المختلفة، وعقب تحويل الأموال يقومون بغلق هواتفهم، والترويج لأنشطتهم الإجرامية عبر مواقع التواصل الاجتماعى.



وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال الشرطة من ضبط عناصر التشكيل 3 أشخاص"لأحدهم معلومات جنائية"- مقيمين بنطاق محافظة الجيزة.

وعُثر بحوزتهم على 6 هواتف محمولة وعدد كبير من شرائح الهواتف المحمولة، بعضها يحتوى على محافظ إلكترونية "مستخدمة فى نشاطهم الإجرامى".

وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى، وقيامهم بارتكاب 51 واقعة بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.