الإثنين 05 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تفاصيل مناظرة النيابة لجثتي شاب وفتاة عثر عليهما داخل شقة سكنية بالتجمع

جثة أرشيفية
جثة أرشيفية
18 حجم الخط

كشفت مناظرة النيابة العامة ملابسات وغموض العثور على جثة شاب وفتاة داخل شقة سكنية بمنطقة التجمع، وتبين أن المتوفيين على علاقة غير شرعية.

وبمناظرة الجثث وجد أنها خالية من الاصابات الظاهريّة، ووجود رغاوي بيضاء أعلي الفم، وكلفت النيابة الطب الشرعي بإجراء تقرير الصفة التشريحية  لبيان السبب الحقيقي وراء الوفاة.

وأضافت التحريات أن المتوفيين استأجرا الشقة منذ فترة ولا تربطهما اى علاقة قرابة، وأنهما على علاقة غير شرعية.

ورجحت التحريات الأولية أن سبب الوفاة تعاطي جرعة زائدة من المواد المخدرة.

العثور على جثتين داخل شقة بالتجمع

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثتين داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة "مريم. ف" 26 سنة، مقيمة بمصر الجديدة، و"مصطفى. م" 28 سنة، مقيم بمنطقة حدائق القبة، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


واستمع فريق من رجال المباحث لأقول شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الحادث لفحص المترددين على العقار.


وأكد الجيران أن المتوفيين كانا يقيمان فى الشقة منذ فترة طويلة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التحريات الأولية الطب الشرعي النيابة العامة بمنطقة التجمع بمنطقة حدائق القبة جرعة زائدة عمليات شرطة النجدة قسم شرطة التجمع

مواد متعلقة

استدعاء مجري التحريات لتشكيل عصابي متهم بسرقة المواقع تحت الإنشاء بالتجمع

فبرك صور بالذكاء الاصطناعي، قرار جديد ضد عامل انتحل صفة ضابط للنصب على المواطنين

التصريح بدفن شخص لقى مصرعه في حادث انقلاب سيارته أمام مدينة الرحاب

٣ قرارات ضد أخطر عصابة لخطف الهواتف المحمولة من المواطنين

نص اعترافات تشكيل عصابي بتهمة سرقة المواقع تحت الإنشاء بالتجمع

استعجال التقرير الطبي لطالب جامعي صدمه أتوبيس أثناء محاولته الهروب من الكلاب الضالة

تفريغ محادثات سمسار بتهمة غسل 35 مليون جنيه بأسيوط

حبس شخصين بتهمة غسل 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الأكثر قراءة

أمم إفريقيا، منتخب مصر يتعادل سلبيًا أمام بنين في الشوط الأول (صور)

كأس أمم أفريقيا، تشكيل مباراة نيجيريا ضد موزمبيق في ثمن النهائي

أمم إفريقيا، تعادل سلبي بين منتخب مصر وبنين بعد مرور 15 دقيقة

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وفرص لأمطار خفيفة على مدينتين

بمشاركة 10 دول، إعلان تفاصيل الدورة الـ16 من مهرجان المسرح العربي

كأس عاصمة مصر، البنك الأهلي يتقدم على وادي دجلة 2-1 في الشوط الأول

نشاط الرئيس اليوم، رسائل مهمة لوزير الخارجية السعودي وتكليفات حاسمة للحكومة (فيديو وصور)

محمد صلاح يحقق إنجازا تاريخيا لأول مرة مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الاثنين

الدينار الأردني يسجل 67.32 جنيها في البنك المركزي

سعر صرف الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الإثنين

أسعار الخردة في الأسواق ببداية تعاملات اليوم الإثنين 5-1-2026

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته.. ماذا قدم أموريم مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج؟ مفتي الجمهورية يحسم الجدل

قصة ميلاد السيد المسيح كما وردت في القرآن الكريم

ما فضل الصيام في شهر رجب؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية