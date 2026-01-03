السبت 03 يناير 2026
حوادث

التصريح بدفن شخص لقى مصرعه في حادث انقلاب سيارته أمام مدينة الرحاب

التصريح بدفن شخص
التصريح بدفن شخص لقى مصرعه
 أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بالتصريح بدفن شخص لقى مصرعه في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط-القاهرة الصحراوي الشرقي أمام مدينة الرحاب، ما تسبب في إصابة 4 آخرين، وذلك بعد انتهاء الطب الشرعي من إعداد تقرير مفصل حول الحادث.

واستعجلت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الحادث.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالواقعة، وانتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة محمد هشام جاد 19 سنة، وصالح نافع سلامة 21 سنة، وسالم منصور سيد 21 سنة، ومحمد عبد الرؤوف أحمد 29 سنة، بينما توفي علي ع، 40 سنة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجديدة، ونقل الجثمان إلى المشرحة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة بقنا

في محافظة قنا، أصيب 6 أشخاص، بينهم حالات وصفت بالخطيرة، إثر انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة 5 كيلو بحري كافتيريا جمال بدائرة مركز أبوتشت.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت العاملتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالحادث، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

إنقاذ أسرة من مصعد معطل بالدقي من دون إصابات

وفي واقعة مختلفة، نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إنقاذ 4 أشخاص من أسرة واحدة، بعد احتجازهم داخل مصعد أحد العقارات بدائرة قسم الدقي، إثر تعطل المصعد.

جرى التعامل مع البلاغ فورًا، وتم إخراج المحتجزين بسلام من دون أي إصابات، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

الجريدة الرسمية
