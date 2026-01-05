الإثنين 05 يناير 2026
حوادث

بعد مصرع طفلتين، انتداب المعمل الجنائي لفحص حريق شقة بحلوان

جانب من حريق ارشيفية
جانب من حريق ارشيفية
أمرت النيابة العامة بحلوان، بانتداب المعمل الجنائي في واقعة مصرع طفلتين وإصابة الثالثة إثر اندلاعحريق هائل داخل شقة سكنية بمنطقة حلوان، نتيجة ماس كهربائي في شاشة التلفزيون، وذلك لكشف ملابسات الواقعة. 

مأساة في حلوان.. وفاة طفلتين وإصابة الثالثة بحريق شقة سكنية

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بنشوب الحريق ووجود ضحايا، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة. 

وأكدت التحريات وفاة الطفلة يارا عامين، وشقيقتها الرضيعة رقية بعمر 40 يوما، بينما أصيبت شقيقتهم زينة 4 سنوات وتم نقلها لتلقي العلاج اللازم.

 

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات، وسؤال شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

عشرات الإصابات.. حريق مصنع بلاستيك بأكتوبر 


وفى سياق آخر، تلقت غرفة العمليات المركزية بالهلال الأحمر المصري، بلاغًا باندلاع حريق بمصنع بلاستيك في منطقة السادس من أكتوبر، نتج عنه تصاعد كثيف للدخان وألسنة اللهب ووقوع عدد من الإصابات في المنطقة الصناعية.


وعلى الفور، توجهت فرق الاستجابة أثناء الطوارئ التابعة للهلال الأحمر المصري،  إلى موقع حريق المصنع الذي يقع على مساحة 6 آلاف متر؛ لمساندة جهود الحماية المدنية، ورجال الإسعاف في تقديم خدمات الإسعاف النفسي الأولي.


وقدمت فرق الاستجابة أثناء الطوارئ الإسعافات الأولية اللازمة لعشرات المصابين حتى الآن، ومازالت الاستجابة الميدانية مستمرة لتقديم كافة التدخلات اللازمة.

