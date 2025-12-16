الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
حوادث

إحالة "شاكر محظور" للمحاكمة الجنائية بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

التيك توكر شاكر
التيك توكر شاكر
أمرت نيابة القاهرة الجديدة، باحالة التيك توكر محمد شاكر، الشهير باسم شاكر محظور، على خلفية اتهامه بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، للمحاكمة الجنائية.

وخلال التحقيقات أمام نيابة القاهرة الجديدة، اعترف محمد شاكر بإدارته الكاملة لحساباته على منصات التواصل الاجتماعي، موضحًا أن هدفه كان تحقيق نسب مشاهدات مرتفعة وزيادة الأرباح، دون قصد الإساءة إلى القيم الأسرية أو المجتمع.

وأكد المتهم أنه كان يسعى إلى جذب التفاعل عبر فيديوهات "للكوميديا والضحك"، لكنه لم يتوقع أن تؤدي إلى أزمة أو ملاحقة قانونية.

وتعود الواقعة إلى ضبط شاكر محظور في منطقة التجمع الأول وبحوزته مواد مخدرة وسلاح غير مرخص، ليواجه بذلك اتهامات مركبة تجمع بين إساءة استخدام الإنترنت وحيازة المخدرات والأسلحة، وهو ما يضعه تحت طائلة القانون.

