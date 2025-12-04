الخميس 04 ديسمبر 2025
إحالة التيك توكر شاكر محظور للجنايات بتهمة حيازة مواد مخدرة

قررت نيابة القاهرة الجديدة، إحالة التيك توكر المعروف باسم شاكر محظور، في اتهامه بحيازة مواد مخدرة لمحكمة الجنايات.

 

وكان قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، قد قرر تجديد حبس التيك توكر محمد شاكر، الشهير باسم شاكر محظور، 45 يومًا، على خلفية اتهامه بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وحيازته سلاحا ناريا غير مرخص ومواد مخدرة من نوعي "الحشيش" و"الآيس".

تجديد حبس التيك توكر شاكر

كانت محكمة التجمع الخامس قد قررت تجديد حبس التيك توكر محمد شاكر، الشهير باسم شاكر محظور، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وحيازته سلاح ناري غير مرخص ومواد مخدرة من نوعي "الحشيش" و"الآيس".

وخلال التحقيقات أمام نيابة القاهرة الجديدة، اعترف محمد شاكر بإدارته الكاملة لحساباته على منصات التواصل الاجتماعي، موضحًا أن هدفه كان تحقيق نسب مشاهدات مرتفعة وزيادة الأرباح، دون قصد الإساءة إلى القيم الأسرية أو المجتمع.

وأكد المتهم أنه كان يسعى إلى جذب التفاعل عبر فيديوهات "للكوميديا والضحك"، لكنه لم يتوقع أن تؤدي إلى أزمة أو ملاحقة قانونية.

وتعود الواقعة إلى ضبط شاكر محظور في منطقة التجمع الأول وبحوزته مواد مخدرة وسلاح غير مرخص، ليواجه بذلك اتهامات مركبة تجمع بين إساءة استخدام الإنترنت وحيازة المخدرات والأسلحة، وهو ما يضعه تحت طائلة القانون.

