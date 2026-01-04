استدعاء مجري التحريات لتشكيل عصابي متهم بسرقة المواقع تحت الإنشاء بالتجمع

18 حجم الخط

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، باستدعاء مجري التحريات بواقعة تشكيل عصابي مكون من 6 عاطلين تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواقع تحت الإنشاء، وذلك لكشف ملابسات الواقعة من خلال الاستماع لأقواله.

البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (6 أشخاص – لأربعةٍ منهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في سرقة المواقع تحت الإنشاء.

وعُثر بحوزتهم على (سيارتين، مبلغ مالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي، مقص حديدي، فرد خرطوش).



بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (واقعتَي سرقة) بذات الأسلوب، والتصرف في المسروقات بالبيع لدى عميلين (سيئي النية – لأحدهما معلومات جنائية) مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج، وتم ضبطهما وبحوزتهما كمية من الكابلات الكهربائية المستولى عليها.

عقوبة السرقة

جرم قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، السرقة بكل أشكالها وألوانها وأوضح في نصوصه أهمية الحسم الشديد وعدم التهاون في هذه الجرائم وبعضها يصل فيه العقوبة إلى السجن المؤبد وفق شروط خمسة.

5 شروط تجيز السجن المؤبد في جرائم السرقة

1- أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا.

- أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.

3- أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.

4- أن يكون السارقون قد دخلوا دارًا أو منزلًا أو ملحقات مسكونة أو معدة للسكنى، أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة انتحال صفة بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.

5- أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.

كيف يفرق القانون بين جرائم السرقة؟

يفرق القانون بين أنواع الجرائم المختلفة، إذ يعاقب بعضها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، أما “الجنح” فهي للجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيرًا “المخالفات” وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه (100 جنيه).

