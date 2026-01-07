قرارات جمهورية حاسمة خلال ساعات، تعرف عليها

18 حجم الخط

يترقب الشارع السياسي صدور عدد من القرارات الجمهورية خلال ساعات ومنها دعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد في موعده الدستوري بالإضافة إلى إعلان قائمة التعيينات الرئاسية.

نص الدستور المصرى على أن يعين رئيس الجمهورية عددا من الأشخاص نوابا في مجلسي النواب والشيوخ وفقا للمادة 27 من قانون الانتخابات والممارسات السياسية، حيث نصت على أنه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام المادتين 243، 244 من الدستور في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية ومن غيرها بمراعاة الضوابط الآتية:

دعوة المجلس الجديد للانعقاد

- أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لـ عضوية مجلس النواب - ألا يعين عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس - ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه - ألا يعين شخص خاص انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.

أعمال مجلس النواب الحالي

وتنتهي أعمال مجلس النواب الحالي يوم الإثنين المقبل الموافق 12 يناير 2026 وفقا لحكم المادة 106 من الدستور التي تنص على أن مدة عضوية البرلمان خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.

ومع انتهاء هذه المدة يستعد رئيس الجمهورية لإصدار القرار الجمهوري بدعوة المجلس الجديد للانعقاد فور إعلان النتائج النهائية للانتخابات واستكمال قرار التعيينات الرئاسية المقررة بنسبة لا تتجاوز 5% من إجمالي المقاعد

ومن المتوقع أن تعقد الجلسة الافتتاحية للمجلس الجديد منتصف الأسبوع المقبل حيث يؤدي الأعضاء الجدد اليمين الدستورية ويتم انتخاب رئيس المجلس والوكيلين في بداية الفصل التشريعي الثالث.

الأمانة العامة لمجلس النواب

واستقبلت الأمانة العامة لمجلس النواب، خلال الساعات الماضية، الأعضاء المعلن فوزهم بنظامي الفردي والقائمة عن محافظات: (قنا - الأقصر - أسوان - البحر الأحمر - الشرقية - دمياط - بورسعيد- الإسماعيلية - السويس - شمال سيناء - جنوب سيناء - الإسكندرية - البحيرة - مطروح)، إلى مقر المجلس بالعاصمة الجديدة، لاستلام كارنيه العضوية.

وشهد المجلس في مقره بالعاصمة الجديدة، استعدادات مكثفة لاستقبال أعضاء مجلس النواب الجدد، لاستلام كارنيه العضوية والحقيبة البرلمانية.

