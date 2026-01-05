ضبط مالك استوديو تسجيل صوتي بدون ترخيص في الهرم

18 حجم الخط

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، من ضبط مالك أستوديو تسجيل صوتي بدون ترخيص بمنطقة الهرم بنطاق محافظة الجيزة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة أستوديو تسجيل صوتي بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، مستخدمًا أجهزة حاسب آلي كوحدات مونتاج محمل عليها مصنفات سمعية غير مجازة رقابيًا، في مخالفة صريحة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

استهداف الأستوديو وضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الأستوديو المشار إليه، وأمكن ضبط مالكه وبحوزته الأدوات المستخدمة في التسجيل الصوتي، وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات بقصد تحقيق الربح المادي.

إجراءات قانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ العرض على جهات التحقيق المختصة.

وضع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، عقوبات محددة، تمثلت في الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ لمن يرتكب المخالفات الواردة بالمادة 114 منه.

من تنطبق عليهم العقوبات

وحدد المادة 114 من القانون، من تنتطبق عليهم العقوبات:

1 - كل من وضع بيانًا تجاريًّا غير مطابق للحقيقة على منتجاته أو محاله أو مخازنه أو بها أو على عناوينها أو على الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلام أو على غير ذلك مما يستعمل في عرض المنتجات على الجمهور.

