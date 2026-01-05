الإثنين 05 يناير 2026
حوادث

ضبط 99 ألف مخالفة مرورية و58 حالة تعاطى مخدرات أعلى الطرق

ضبط 99 ألف مخالفة مرورية
ضبط 99 ألف مخالفة مرورية
واصلت  أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية بجميع أنحاء الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 99,250 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص. كما تم فحص 1,408 سائقًا، تبين إيجابية 53 حالة تعاطٍ للمواد المخدرة بينهم.

حملات ميدانية بالطريق الدائري الإقليمي
جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية للإنضباط المروري، استهدفت الحملات مناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وأسفرت عن ضبط 754 مخالفة مرورية متنوعة تشمل تحميل الركاب، شروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبات. 

كما تم فحص 103 سائقين، تبين إيجابية 5 حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 13 محكومًا عليهم بإجمالي 24 حكمًا، بالإضافة إلى التحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

إجراءات قانونية
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات والمضبوطات، في إطار الحرص على تحقيق الانضباط المروري وحماية المواطنين.

حملات المرور المخالفات المرورية الطريق الدائري الإقليمي فحص السائقين تعاطي المخدرات وزارة الداخلية ضبط المخالفات

