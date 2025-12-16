لمرضى القولون، وجبات خفيفة بدون انتفاخ أو تهيج

18 حجم الخط

وجبات خفيفة لمرضى القولون، يعاني مرضى القولون العصبي أو التهابات القولون من حساسية شديدة تجاه بعض الأطعمة، خاصة في الوجبات الخفيفة التي غالبًا ما تكون غير مدروسة وتسبب الانتفاخ، الغازات، أو آلام البطن.





لذلك، اختيار سناك مناسب لا يقل أهمية عن الوجبات الرئيسية، بل قد يكون مفتاحًا للسيطرة على الأعراض وتحسين جودة الحياة اليومية.

وجبات خفيفة لمرضى القولون



أوضحت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن الوجبات الخفيفة لمرضى القولون يجب أن تتصف بثلاث صفات أساسية: سهلة الهضم، قليلة الدهون، وخالية من المكونات المهيِّجة مثل السكريات الصناعية، المقليات، والبهارات الحارة.





وفيما يلي مجموعة من الوجبات الخفيفة الصحية التي يمكن لمرضى القولون الاعتماد عليها بأمان.



1. الزبادي الطبيعي (اللبن الرائب)

الزبادي من أفضل الوجبات الخفيفة لمرضى القولون، خاصة إذا كان طبيعيًا وغير محلى. يحتوي على البروبيوتيك التي تساعد على تحسين توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء، ما يساهم في تقليل الانتفاخ والغازات.

يمكن تناوله بمفرده أو مع إضافة القليل من الشوفان أو قطع الموز الناضج لزيادة الشعور بالشبع.



2. الموز الناضج

الموز من الفواكه الآمنة لمرضى القولون، خاصة عندما يكون ناضجًا. فهو غني بالبوتاسيوم، سهل الهضم، ويساعد على تهدئة المعدة وتقليل التقلصات.

يمكن تناوله كوجبة خفيفة بمفرده أو مع ملعقة زبدة فول سوداني طبيعية (بدون سكر أو زيوت مهدرجة).



3. الشوفان المطبوخ

الشوفان من أفضل مصادر الألياف القابلة للذوبان، والتي لا تهيّج القولون مثل الألياف الخشنة. كوب صغير من الشوفان المطبوخ بالماء أو الحليب النباتي (مثل حليب اللوز) يمكن أن يكون سناك مشبع ومريح للجهاز الهضمي.

يفضل تجنب إضافة السكر واستبداله بالقرفة أو العسل بكميات قليلة.



4. البيض المسلوق

البيض مصدر ممتاز للبروتين وسهل الهضم إذا تم تناوله مسلوقًا أو نصف مسلوق. بيضة واحدة يمكن أن تكون وجبة خفيفة مثالية بين الوجبات، خاصة لمن يعانون من الجوع السريع دون الرغبة في تهييج القولون.



5. الخبز الأبيض المحمص

على عكس الاعتقاد الشائع، فإن الخبز الأبيض يكون أحيانًا ألطف على القولون من الخبز الأسمر الغني بالألياف الخشنة. قطعة صغيرة من التوست الأبيض المحمص مع جبنة قريش أو لبنة خفيفة الدسم قد تكون خيارًا مناسبًا.



6. التفاح المطهو (كومبوت التفاح)

التفاح النيء قد يسبب تهيجًا لبعض مرضى القولون، لكن عند طهيه يصبح أسهل هضمًا. التفاح المطهو بدون سكر مضاف يُعد وجبة خفيفة ممتازة، ويساعد على تهدئة الأمعاء وتحسين الهضم.



7. الأرز الأبيض أو بسكويت الأرز

الأرز الأبيض من الأطعمة المريحة للقولون، ويمكن تناوله كسناك خفيف سواء على شكل كمية صغيرة من الأرز المسلوق أو بسكويت الأرز الخالي من الإضافات.



8. حفنة من المكسرات المنقوعة

اللوز أو الجوز بعد نقعهما في الماء لعدة ساعات يصبحان أسهل هضمًا. يجب الاكتفاء بكمية صغيرة جدًا، لأن الإفراط قد يسبب ثقلًا أو غازات.

علاج القولون بالاطعمة والمشروبات



نصائح مهمة عند اختيار الوجبات الخفيفة لمرضى القولون

تناولي الطعام ببطء وامضغي جيدًا.

تجنبي الأكل أثناء التوتر أو القلق.

راقبي استجابة جسمك، فبعض الأطعمة قد تناسب شخصًا وتزعج آخر.

ابتعدي عن المحليات الصناعية، المشروبات الغازية، والوجبات المصنعة.

قسّمي وجباتك على مدار اليوم بدلًا من تناول كميات كبيرة دفعة واحدة.

الوجبات الخفيفة لمرضى القولون لا يجب أن تكون مملة أو محدودة، بل يمكن أن تكون متنوعة ومغذية إذا تم اختيارها بعناية. التركيز على الأطعمة الطبيعية، سهلة الهضم، والابتعاد عن المهيجات هو الطريق الأمثل للسيطرة على أعراض القولون والاستمتاع بيوم هادئ بدون آلام أو انتفاخ.

