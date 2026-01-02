غذاء قوي لعظامك وقلبك وجهازك المناعي، اكتشفي فوائد الزيتون الأخضر

18 حجم الخط

فوائد الزيتون الأخضر، الزيتون الأخضر من الخضراوات الشهيرة التى تزرع فى مناطق محددة، وله شهرة واسعة على مستوى العالم خاصة العالم العربي.

وفوائد الزيتون الأخضر عديدة، وهو يقدم عادة كمقبلات ويستخرج منه أهم وأفضل الزيوت النباتية وهو زيت الزيتون، وله قيمة غذائية عالية.

تقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن الزيتون الأخضر من الأطعمة الطبيعية ذات القيمة الغذائية العالية، وهو من أشهر ثمار منطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث يدخل في النظام الغذائي اليومي منذ آلاف السنين، ويتميز الزيتون الأخضر بطعمه المائل للمرارة وقوامه المتماسك، كما يحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن والمركبات المضادة للأكسدة والدهون الصحية غير المشبعة خاصة حمض الأوليك، وفيتامينات E, A، والحديد والكالسيوم والنحاس، ما يجعله عنصر غذائي مهم للصحة العامة.

فوائد الزيتون الأخضر

وأضافت مرام، أن من فوائد الزيتون الأخضر:-

يساعد في خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم، ورفع الكوليسترول الجيد، ويقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين، ويدعم صحة القلب بفضل احتوائه على الدهون الأحادية المفيدة، وتناول الزيتون الأخضر بانتظام وباعتدال يساعد في تقليل مخاطر أمراض القلب والسكتات الدماغية.

يحسن عملية الهضم بفضل الألياف الغذائية، ويساعد في الوقاية من الإمساك، ويدعم نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، ويحفز إفراز العصارة الصفراوية مما يساعد على هضم الدهون، كما يعد الزيتون الأخضر خيار جيد لتحسين صحة القولون.

يحتوي الزيتون الأخضر على مركبات مضادة للأكسدة تساعد في مكافحة الالتهابات، وتقوية جهاز المناعة، وحماية الجسم من تأثير الجذور الحرة، وتقليل فرص الإصابة بالأمراض المزمنة.

غني بالكالسيوم الذي يدعم قوة العظام، ويساعد في الوقاية من هشاشة العظام، ويساهم في تقوية الأسنان والحفاظ على صحتها.

مفيد لكبار السن والنساء بعد سن اليأس.

يحافظ على ترطيب البشرة، ويؤخر ظهور علامات الشيخوخة، ويحمي الجلد من الجفاف والتشققات، ويساهم في تجديد خلايا البشرة.

يقوي بصيلات الشعر، ويقلل من تساقط الشعر، ويمنح الشعر لمعان طبيعي، ويساعد في علاج جفاف فروة الرأس.

يساعد في تنظيم الهرمونات، ويخفف من أعراض الدورة الشهرية، ويدعم صحة العظام خلال مراحل العمر المختلفة.

يساهم في الحفاظ على الوزن عند تناوله باعتدال، وعلى الرغم من احتوائه على الدهون، إلا أن الزيتون الأخضر يمنح شعور بالشبع لفترة طويلة

يقلل من الرغبة في تناول الوجبات السريعة، ويساعد في تنظيم الشهية، ومناسب للأنظمة الغذائية الصحية عند تناوله بكميات معتدلة.

يعزز التركيز والانتباه، ويدعم صحة الجهاز العصبي، ويساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض الذاكرة المرتبطة بالتقدم في العمر.

نصائح عند تناول الزيتون الأخضر

يفضل تناوله باعتدال بسبب احتوائه على الصوديوم

يغسل بالماء لتقليل نسبة الملح

يفضل اختياره الطبيعي غير المضاف إليه مواد حافظة

يناسب مرضى الضغط عند الاعتدال في الكمية

